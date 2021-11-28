У "Дії" з 1 грудня почнуть тестувати нову послугу: у чому суть

Реєстрацію на бета-тест нової послуги вже відкрито

На порталі державних послуг "Дія" з’явиться можливість змінити місце проживання онлайн та без відвідування закладів. На даний момент Мінцифри запускає бета-тест такої можливості.

Про це у неділю, 28 листопада, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Відомо, що бета-тест зміни місця проживання запустять 1 грудня, а зареєструватися на нього можна вже зараз за посиланням.

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За словами Федорова, змінити місце проживання можна буде онлайн всього за 1 робочий день і для цього не потрібно буде відвідувати 3 різні установи та чекати на документи протягом 30 днів. Таким чином, місце реєстрації можна буде змінити з будь-якої точки країни і їхати для цього в рідне місто не доведеться.

У Мінцифри зазначили, що раніше послуга була доступна лише у 7 містах, а зараз її масштабують на всю країну.

Крім цього, як зазначив міністр, чоловікам не доведеться ходити до військкомату, щоб знятися чи стати на облік.

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