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Через "Дію" можна буде подати документи на усиновлення дитини: що відомо

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Через "Дію" можна буде подати заявку на усиновлення
Через "Дію" можна буде подати заявку на усиновлення

В уряді сподівається, що таким чином поборють корупцію та спростять подачу заявок на усиновлення

Подати документи на усиновлення дитини можна буде в онлайн-форматі. Таку послугу планують надавати у програмі "Дія".

Як зазначається на урядовому порталі, над розробкою цієї функції вже працюють два відомства — Мінсоцполітики та Мінцифри.

Зазначається, що нова опція дозволить спростити процедуру подачі документів для тих громадян, які бажають всиновити дитину. Адже зараз для цього необхідно зібрати безліч паперових документів та довідок, а потім нести їх до служби у справах дітей та чекати у чергах.

Крім цього, подача документів через "Дію" має полегшити роботу працівників профільних служб і пришвидшити перевірку поданих документів. В уряді передбачають, що це також мінімізує корупцію.

Додамо, що Мінсоцполітики ще тільки опрацьовує пропозиції щодо реалізації цього проєкту. Про його запуск буде повідомлено окремо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Дії" з’явилася можливість змінити місце проживання в онлайн-режимі. Наразі зміна місця реєстрації перебуває у тестовому режимі, тому з сервісом можливі неполадки.

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#Усиновлення #Документи #Онлайн #ДІЯ #Мінціфри
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