Сьогодні в Україні різко подорожчає мобільний зв'язок: по чиїх кишенях вдарять дзвінки

Vodafone Україна підвищує деякі свої тарифи майже на 50%

Після підвищення цін на продукти напередодні Нового року, українців найближчими днями очікує і подорожчання мобільного зв’язку від оператора Vodafone Україна.

У першій половині грудня компанія почала розсилати SMS-повідомлення своїм абонентам, у яких повідомляла про зміни з 24 грудня щодо низки тарифів.

Зокрема, 24 грудня з 45 до 55 гривень зросте вартість тарифу Vodafone 4G Smart XS, з 85 до 120 гривень – вартість тарифу Vodafone 4G Smart S+. Щоправда, у цьому випадку збільшується і обсяг послуг – з 6 до 12 Гб мобільного Інтернету та з 200 до 300 хвилин по Україні.

Також змінюються умови міжнародних дзвінків.

"З 24.12.21 р. пакетні хвилини міжнародних дзвінків, надані в тарифах, не діятимуть для дзвінків за напрямками +7495 та +7499, а також змінюється базова тарифікація за цими напрямками. Вартість буде 25 грн за 5 хв на день у разі користування (Доступно 20 пакетів на добу, після їх використання вартість дзвінків становитиме 5 грн/хв.) Для інших напрямків тарифікація дзвінків за кордон залишається без змін", — говорить повідомлення на сайті компанії.

Тим часом, українцям стає все більше доступних послуг у додатку "Дія". Зокрема, тепер там можна подати документи на усиновлення дитини.