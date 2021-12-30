Долар та євро впали в ціні: курс валют на 30 грудня

Нацбанк поновив офіційні курси

У четвер, 30 грудня, офіційний курс національної валюти щодо долара та євро трохи підвищився в порівнянні з попередніми даними.

Згідно з інформацією, яку оприлюднив Національний банк України, ціна на долар США відносно гривні зменшилася на 1 копійку, а євро — на 6 копійок.

Якщо детальніше розглянути ціни на іншу іноземну валюту, то польський злотий залишився на рівні вчорашнього дня. У четвер він коштує 6 грн 69 копійок. Британський фунт стерлінгів став дешевшим на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. А російський рубль також впав в ціні на одну копійку відносно гривні.

Курс валют на четвер, 30 грудня:

1 долар США — 27,20 грн (у середу — 27,22 грн );

1 євро — 30,78 грн (упродовж попереднього дня — 30,84 грн);

1 злотий — 6,69 грн (учора — 6,69 грн);

10 російських рублів — 3,68 грн (раніше — 3,69 грн);

1 фунт стерлінгів — 36,58 грн (напередодні — 36,63 грн).

Більш детально по розцінках на іноземну валюту:

Курси іноземної валюти на 30 грудня

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