Долар упав, а євро – піднявся: курси валют на 29 грудня
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Головний регулятор країни змінив курси валют
У середу, 29 грудня, офіційний курс гривні щодо долара США встановлено на рівні 27,2 гривні, що на одну копійку дешевше, аніж учора, а ось євро коштуватиме 30,8 гривні, що на три копійки більше, якщо порівнювати його із попереднім банківським днем.
За офіційною інформацією, яку оприлюднив Національний банк України (НБУ), долар у середу здешевів, а євро навпаки — подорожчав.
Що стосується інших "ходових" іноземних валют, то польський злотий також трошки збільшився відносно національної української валюти і тепер коштуватиме 6,7 гривні. Російський рубль навпаки став "нижчим" на одну копійку відносно гривні, а що стосується британського фунта, то ця валюта продовжує дорожчати і збільшилася в ціні аж на 11 копійок.
Курс валют від Національного банку на 29 грудня:
- 1 долар США — 27,2235 грн (у понеділок — 27,2306 грн);
- 1 євро — 30,8401 грн (раніше — 30,8196 грн);
- 1 злотий — 6,6942 грн (упродовж попереднього банківського дня — 6,6763 грн);
- 10 російських рублів — 3,6956 грн (минулої доби — 3,7005 грн);
- 1 фунт стерлінгів — 36,6333 грн (напередодні — 36,5162 грн).
Детальні розцінки на іноземну валюту можна переглянути нижче:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році уряд знову "порадує" українців збільшенням тарифів на деякі комунальні послуги. Хоча розцінки на електроенергію для українських споживачів все ж пообіцяли знизити.
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