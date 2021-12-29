Долар упав, а євро – піднявся: курси валют на 29 грудня

Головний регулятор країни змінив курси валют

У середу, 29 грудня, офіційний курс гривні щодо долара США встановлено на рівні 27,2 гривні, що на одну копійку дешевше, аніж учора, а ось євро коштуватиме 30,8 гривні, що на три копійки більше, якщо порівнювати його із попереднім банківським днем.

За офіційною інформацією, яку оприлюднив Національний банк України (НБУ), долар у середу здешевів, а євро навпаки — подорожчав.

Що стосується інших "ходових" іноземних валют, то польський злотий також трошки збільшився відносно національної української валюти і тепер коштуватиме 6,7 гривні. Російський рубль навпаки став "нижчим" на одну копійку відносно гривні, а що стосується британського фунта, то ця валюта продовжує дорожчати і збільшилася в ціні аж на 11 копійок.

Курс валют від Національного банку на 29 грудня:

1 долар США — 27,2235 грн (у понеділок — 27,2306 грн);

1 євро — 30,8401 грн (раніше — 30,8196 грн);

1 злотий — 6,6942 грн (упродовж попереднього банківського дня — 6,6763 грн);

10 російських рублів — 3,6956 грн (минулої доби — 3,7005 грн);

1 фунт стерлінгів — 36,6333 грн (напередодні — 36,5162 грн).

Детальні розцінки на іноземну валюту можна переглянути нижче:

Курси іноземних валют від НБУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році уряд знову "порадує" українців збільшенням тарифів на деякі комунальні послуги. Хоча розцінки на електроенергію для українських споживачів все ж пообіцяли знизити.