Євро та долар просіли за вихідні: курс валют на 28 грудня

Національний банк установив офіційний курс валют на 28 грудня.

Українська гривня після довгих вихідних перейшла до зростання щодо основних іноземних валют.

Про це свідчить інформація, що розміщена на сайті Національного банку України.

У порівнянні з попереднім банківським днем гривня зросла на 4 копійки щодо долара США та на 2 копійки щодо євро.

Також подешевшав британський фунт стерлінгів, який за вихідні просів на цілих 10 копійок.

Щодо польського злотого та російського рубля, то вони свою вартість практично не змінили і залишилися на рівні п’ятниці.

Курс основних іноземних валют у вівторок, 28 грудня, виглядає так:

1 долар США = 27,2306 грн;

1 євро = 30,8196 грн;

1 злотий = 6,6763 грн;

10 російських рублів = 3,7005 грн;

1 фунт стерлінгів = 36,5162 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют на 28 грудня

Як повідомлялося раніше, попри те, що 2021 рік і так не видався простим для українців, очікується, що наступний рік розслабитися не дасть. Насамперед це пов’язано зі зростанням цін на комуналку, яка буде обходитися для громадян на 30% дорожче ніж раніше.