Рус

Євро та долар просіли за вихідні: курс валют на 28 грудня

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
74
Курс валют
Курс валют

Національний банк установив офіційний курс валют на 28 грудня.

Українська гривня після довгих вихідних перейшла до зростання щодо основних іноземних валют.

Про це свідчить інформація, що розміщена на сайті Національного банку України.

У порівнянні з попереднім банківським днем гривня зросла на 4 копійки щодо долара США та на 2 копійки щодо євро.

Також подешевшав британський фунт стерлінгів, який за вихідні просів на цілих 10 копійок.

Щодо польського злотого та російського рубля, то вони свою вартість практично не змінили і залишилися на рівні п’ятниці.

Курс основних іноземних валют у вівторок, 28 грудня, виглядає так:

  • 1 долар США = 27,2306 грн;
  • 1 євро = 30,8196 грн;
  • 1 злотий = 6,6763 грн;
  • 10 російських рублів = 3,7005 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 36,5162 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют на 28 грудня
Курс валют на 28 грудня

Як повідомлялося раніше, попри те, що 2021 рік і так не видався простим для українців, очікується, що наступний рік розслабитися не дасть. Насамперед це пов’язано зі зростанням цін на комуналку, яка буде обходитися для громадян на 30% дорожче ніж раніше.

Теги:
#НБУ #Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий
Ялинка залишилася одним із головних символів Нового року і досі
Lifestyle
Ялинка, подарунки та черги: як святкували Новий рік у СРСР
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ялинка залишилася одним із головних символів Нового року і досі
Ялинка, подарунки та черги: як святкували Новий рік у СРСР
Дата публікації
Категорія
Втрати військ РФ можуть бути в 3-4 рази більшими, ніж у ЗСУ, що оборонятимуться
Путін на межі і готовий до атаки: скільки військових РФ загине у разі великого вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
Віталій Кличко
"Як швидко летить час": Кличко привітав киян із наступаючим 2222 роком (відео)
Дата публікації
Категорія
Єгор Просвірнін
Вилетів із вікна голяком: відомий російський націоналіст Просвірнін знайдений мертвим у Москві (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Багато українок не хочуть бути мобілізовані
Українки підписали петицію до Зеленського за скасування військового обліку для жінок: подробиці