Укр

Евро и доллар просели за выходные: курс валют на 28 декабря

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

Национальный банк установил официальный курс валют на 28 декабря.

Украинская гривна после длинных выходных перешла к росту относительно основных иностранных валют.

Об это свидетельствует информация, размещенная на сайте Национального банка Украины.

По сравнению с предыдущим банковским днем гривна выросла на 4 копейки относительно доллара США и на 2 копейки относительно евро.

Также подешевел британский фунт стерлингов, которы за выходные просел на целых 10 копеек.

Что касается польского злотого и российского рубля, то они свою стоимость практически не поменяли и остались на уровне пятницы.

Курс основных иностранных валют во вторник, 28 декабря, выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 27,2306 грн;
  • 1 евро = 30,8196 грн;
  • 1 злотый = 6,6763 грн;
  • 10 российских рублей = 3,7005 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 36,5162 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют на 28 декабря
Курс валют на 28 декабря

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что 2021 год и так не выдался простым для украинцев, ожидается, что и следующий год расслабиться не даст. В первую очередь это связано с ростом цен на коммуналку, которая будет обходиться для граждан на 30% дороже.

Теги:
#НБУ #Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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