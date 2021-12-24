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Гривна "просела" перед праздничными выходными: курс валют на 24 декабря

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курсы валют на 24 декабря
Курсы валют на 24 декабря

НБУ обнародовал обновленные курсы валют

В пятницу, 24 декабря, официальный курс гривны по отношению к доллару США установлен на уровне 27 грн 27 коп., что на 2 копейки больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно официальным данным, которые Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем портале, евро в пятницу будет стоить 30 грн 85 коп., что на 4 копейки дороже, чем вчера.

Что касается другой иностранной валюты, то польский злотый увеличился на две копейки — теперь он будет стоить 6 грн 67 коп., российский рубль в очередной раз повысился на одну копейку по сравнению с прошлым показателем. А вот британский фунт стерлингов уверенно продолжает дорожать и теперь цена на него составляет 36 грн 62 коп., что на 35 копеек дороже, чем в четверг.

Отметим также, что такие же расценки на валюту будут удерживаться и в течение длительных выходных — 25, 26 и 27 декабря.

Подробный курс валют от Национального банка:

  • доллар США – 27,27 грн (в четверг – 27,25 грн)
  • евро – 30,85 грн (ранее – 30,81 грн)
  • злотый — 6,67 грн (накануне — 6,65 грн)
  • 1 фунт стерлингов — 36,62 грн (23 декабря — 36,27 грн)
  • 10 российских рублей – 3,70 грн (за прошедшие сутки – 3,69 грн)

Расценки на иностранную валюту в пятницу, 24 декабря:

Скриншот с официального сайта НБУ
Скриншот с официального сайта НБУ

Ранее корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться известным украинским финансистом Сергеем Фурсой, который рассказал, какие изменения в расценках на валюту следует ожидать грядущих праздников и удержит ли национальная валюта свои "твердые" позиции в 2022 году.

Теги:
#НБУ #Курс #Курс валют #Курс доллара #Официальный курс евро
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