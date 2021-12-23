Доллар теряет позиции, а евро растет в цене: курс валют на 23 декабря

Появились обновленные курсы валют от Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 23 декабря, установил курс доллара США на уровне 27 гривен 25 копеек, что на одну копейку меньше, чем в предыдущий банковский день. Что касается евро, то его цена по отношению к национальной украинской валюте со вчерашнего дня увеличилась на три копейки. Поэтому сегодня евро будет стоить 30 гривен 81 копейку.

Официальные курсы валют главный регулятор страны обнародовал на своем официальном портале.

Также, согласно имеющейся информации, известно, что цена на злотый увеличилась на одну копейку — теперь она будет стоить 6 гривен 65 копеек. Фунт стерлингов знатно оторвался от других валют и "подпрыгнул" до 36 гривен 27 копеек, что на 17 копеек дороже, чем за прошедшие сутки. А российский рубль удерживает незначительный рост и снова дорожает всего на одну копейку.

Подробный курс валют от Нацбанка:

доллар США – 27,25 грн (в среду – 27,26 грн)

евро – 30,81 грн (ранее – 30,78 грн)

злотый — 6,65 грн (накануне — 6,64 грн)

1 фунт стерлингов — 36,27 грн (22 декабря — 36,10 грн)

10 российских рублей – 3,69 грн (за прошедшие сутки – 3,68 грн)

Расценки на иностранную валюту в четверг, 23 декабря:

Скриншот с сайта НБУ

Ранее " Телеграф " сообщал, каким категориям граждан Кабмин подготовил надбавку к пенсиям в размере 300 гривен и какие украинцы могут рассчитывать на более высокие пенсионные выплаты в 2022 году.