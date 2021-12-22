Доллар остановил рост, но дорожают другие валюты: курс валют на 22 декабря

Главный банк страны предоставил обновленные курсы валют на сегодня

В среду, 22 декабря, курс национальной валюты по отношению к доллару США установлен на уровне 27 грн 26 коп., что на две копейки дешевле, если сравнить со вчерашним днем. Что касается расценок на евро, то он, напротив, подорожал на 2 копейки по отношению к национальной валюте. Сегодня за него придется выложить 30 грн 78 коп.

Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины (НБУ).

Согласно имеющимся данным, сегодня цена на злотый осталась неизменной – он будет стоить 6 грн 64 коп. Фунт стерлингов подешевел на одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем, а вот российский рубль на одну копейку стал дороже.

Подробный курс валют от Нацбанка:

доллар США – 27,26 грн (во вторник, 21 декабря – 27,28 грн)

евро – 30,78 грн (накануне – 30,76 грн)

злотый — 6,64 грн (накануне — 6,64 грн)

1 фунт стерлингов — 36,10 грн (накануне — 36,11 грн)

10 российских рублей – 3,68 грн (накануне – 3,67 грн)

Расценки на иностранную валюту в среду, 22 декабря:

Скриншот с сайта НБУ

А мы напомним, как в Минсоцполитики "порадовались" за украинских пенсионеров из-за того, что пенсионные выплаты впервые за семь лет превысили фактический прожиточный минимум. В ведомстве считают это "весомым скачком" и информируют о дальнейшем увеличении пенсий для украинских граждан.