Укр

Доллар остановил рост, но дорожают другие валюты: курс валют на 22 декабря

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Расценки на иностранную валюту
Расценки на иностранную валюту

Главный банк страны предоставил обновленные курсы валют на сегодня

В среду, 22 декабря, курс национальной валюты по отношению к доллару США установлен на уровне 27 грн 26 коп., что на две копейки дешевле, если сравнить со вчерашним днем. Что касается расценок на евро, то он, напротив, подорожал на 2 копейки по отношению к национальной валюте. Сегодня за него придется выложить 30 грн 78 коп.

Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины (НБУ).

Согласно имеющимся данным, сегодня цена на злотый осталась неизменной – он будет стоить 6 грн 64 коп. Фунт стерлингов подешевел на одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем, а вот российский рубль на одну копейку стал дороже.

Подробный курс валют от Нацбанка:

  • доллар США – 27,26 грн (во вторник, 21 декабря – 27,28 грн)
  • евро – 30,78 грн (накануне – 30,76 грн)
  • злотый — 6,64 грн (накануне — 6,64 грн)
  • 1 фунт стерлингов — 36,10 грн (накануне — 36,11 грн)
  • 10 российских рублей – 3,68 грн (накануне – 3,67 грн)

Расценки на иностранную валюту в среду, 22 декабря:

Скриншот с сайта НБУ
Скриншот с сайта НБУ

А мы напомним, как в Минсоцполитики "порадовались" за украинских пенсионеров из-за того, что пенсионные выплаты впервые за семь лет превысили фактический прожиточный минимум. В ведомстве считают это "весомым скачком" и информируют о дальнейшем увеличении пенсий для украинских граждан.

Теги:
#НБУ #Гривна #Доллар #Курс #Рубль #Курс валют #Злотый #Фунт стерлингов
Главные итоги 21 декабря
Украина
Итоги дня 21 декабря: Зеленский настаивает на переговорах с Путиным, Порошенко в Польше, украинец победил "Омикрон"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные итоги 21 декабря
Итоги дня 21 декабря: Зеленский настаивает на переговорах с Путиным, Порошенко в Польше, украинец победил "Омикрон"
Дата публикации
Категория
К финалу конкурса на руководителя дошло лишь двое кандидатов
Настоящий беспредел: срыв назначения главы САП стал топ-темой обсуждения в соцсетях
Дата публикации
Категория
Чиновники надеются, что запрет пакетов поможет экологии
Миллиарды за пакеты: сколько денег украинцы потратят на упаковку продуктов в магазинах
Дата публикации
Категория
В 2022 году в Украине намечаются пять этапов повышения пенсий
Минималка свыше 2000 гривен и 12 повышений: что ожидает украинских пенсионеров в 2022 году
Дата публикации
Категория
Мариуполь уже испытал вражеские обстрелы и стал проукраинским
"Мы считаем, что Россия уже наступила": как живет Мариуполь под угрозой вторжения войск РФ