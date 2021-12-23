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Долар втрачає позиції, а євро зростає в ціні: курс валют на 23 грудня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Курс валют на 23 грудня
Курс валют на 23 грудня

З'явились оновлені курси валют від Нацбанку

Національний банк України (НБУ) у четвер, 23 грудня, встановив курс долара США на рівні 27 гривень 25 копійок, що на одну копійку менше, аніж у попередній банківський день. Що стосується євро, то його ціна щодо національної української валюти відучора збільшилася на три копійки.Тож сьогодні євро коштуватиме 30 гривень 81 копійку.

Офіційні курси валют головний регулятор країни оприлюднив на своєму офіційному порталі.

Також згідно з наявною інформацією відомо, що ціна на злотий збільшилася на одну копійку — тепер він коштуватиме 6 гривень 65 копійок. Фунт стерлінгів знатно відірвався від інших валют і "підстрибнув" до 36 гривень 27 копійок, що на 17 копійок дорожче, аніж минулої доби. А російський рубль утримує незначне зростання і знову дорожчає лише на одну копійку.

Детальний курс валют від Нацбанку:

  • долар США – 27,25 грн (у середу – 27,26 грн)
  • євро – 30,81 грн (раніше – 30,78 грн)
  • злотий — 6,65 грн (напередодні — 6,64 грн)
  • 1 фунт стерлінгів — 36,27 грн (22 грудня — 36,10 грн)
  • 10 російських рублів – 3,69 грн (минулої доби – 3,68 грн)

Розцінки на іноземну валюту у четвер, 23 грудня:

Скріншот з сайту НБУ
Скріншот з сайту НБУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким категоріям громадян Кабмін підготував надбавку до пенсій у розмірі 300 гривень та які українці можуть розраховувати на більш високі пенсійні виплати у 2022 році.

Теги:
#НБУ #Гривня #Євро #Долар #Курс #Курс валют
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