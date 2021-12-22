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Долар зупинив зростання, але дорожчають інші валюти: курс валют на 22 грудня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Розцінки на іноземну валюту
Розцінки на іноземну валюту

Головний банк країни надав оновлені курси валют на сьогодні

У середу, 22 грудня, курс національної валюти щодо долара США встановлено на рівні 27 грн 26 коп., що на дві копійки дешевше, якщо порівняти з учорашнім днем. Що стосується розцінок на євро, то він, навпаки, здорожчав на 2 копійки відносно національної валюти. Сьогодні за нього доведеться викласти 30 грн 78 коп..

Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Згідно з наявними даними, сьогодні ціна на злотий залишилася незмінною — він коштуватиме 6 грн 64 коп.. Фунт стерлінгів подешевшав на одну копійку у порівнянні з попереднім банківським днем, а ось російський рубль на одну копійку став дорожчим.

Детальний курс валют від Нацбанку:

  • долар США – 27,26 грн (у вівторок, 21 грудня – 27,28 грн)
  • євро – 30,78 грн (напередодні – 30,76 грн)
  • злотий — 6,64 грн (напередодні — 6,64 грн)
  • 1 фунт стерлінгів — 36,10 грн (напередодні — 36,11 грн)
  • 10 російських рублів – 3,68 грн (напередодні – 3,67 грн)

Розцінки на іноземну валюту у середу, 22 грудня:

Скріншот з сайту НБУ
Скріншот з сайту НБУ

А ми нагадаємо, як у Мінсоцполітики "пораділи" за українських пенсіонерів через те, що пенсійні виплати вперше за сім років перевищили фактичний прожитковий мінімум. У відомстві вважають це "вагомим стрибком" та інформують щодо подальшого збільшення пенсій для українських громадян.

Теги:
#НБУ #Гривня #Долар #Курс #Рубль #Курс валют #Злотий #Фунт стерлінгів
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