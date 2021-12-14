"Вперше з 2014 року": у Мінсоцполітики похвалилися розміром українських пенсій

У Мінсоцполітики "пораділи" за українських пенсіонерів

В Україні середня пенсія вперше з 2014 року перевищила фактичний прожитковий мінімум у 3723 гривні.

Про це у вівторок, 14 грудня, повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, наголосивши, що це перший такий "вагомий стрибок" за останні сім років.

Попри те, що середній показник заробітних плат в Україні у 2014 році не підіймався вище 3600 гривень, а розцінки на валюту, зокрема на долар США, коливалися в районі 11-12 гривень, своїми підрахунками у відомстві дуже тішаться.

Тим часом за наявною інформацією, у 2021 році пенсія українського громадянина складатиме 3980 гривень.

Також у відомстві поділилися своїми планами щодо подальшого зростання пенсійних виплат, які заплановані на грудень 2022 року, відзначивши, що вони збільшаться ще на 15% і складуть 4533 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що попри зростання пенсійних виплат в Україні, кожен четвертий її житель вимушений йти працювати або залишатися на своїх посадах навіть після виходу на пенсію, адже цих грошей катастрофічно не вистачає на життя.