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"Впервые с 2014 года": в Минсоцполитики похвастались размером украинских пенсий

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Пенсионные выплаты в Украине Новость обновлена 14 декабря 2021, 15:57
Пенсионные выплаты в Украине

В Минсоцполитики "порадовались" за украинских пенсионеров

В Украине средняя пенсия впервые с 2014 превысила фактический прожиточный минимум в 3723 гривны.

Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, подчеркнув, что это первый такой "весомый скачок" за последние семь лет.

Несмотря на то, что средний показатель заработных плат в Украине в 2014 году не поднимался выше 3600 гривен, а расценки на валюту, в том числе доллар США, колебались в районе 11-12 гривен, своими подсчетами в ведомстве очень горды.

Тем временем, по имеющейся информации, в 2021 году пенсия украинского гражданина составит 3980 гривен.

Также в ведомстве поделились своими планами по дальнейшему росту пенсионных выплат, запланированных на декабрь 2022 года, отметив, что они увеличатся еще на 15% и составят 4533 гривен.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, что несмотря на рост пенсионных выплат в Украине каждый четвертый ее житель вынужден идти работать или оставаться на своих должностях даже после выхода на пенсию, ведь этих денег катастрофически не хватает на жизнь.

Теги:
#Украина #Зарплата #Минсоцполитики #Прожиточный минимум #Пенсионер #Пенсия #Уряд
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