Долар "попер" угору, а євро впав: курс валют на 21 грудня

Головний регулятор країни надав оновлений курс на 21 грудня

У вівторок, 21 грудня, курс національної валюти щодо долара США встановлено на рівні 27 гривень 28 копійок, що на 3 копійки дорожче у порівнянні з попереднім банківським днем. При цьому ціна на євро трохи впала: тепер він коштуватиме 30 гривень 77 копійок. А це на 9 копійок менше за вчорашній показник.

Вказану інформацію Національний банк України оприлюднив на своєму офіційному порталі.

Що стосується іноземної валюти, то один злотий сьогодні можна придбати за 6 гривень 64 копійки – це на 2 копійки дешевше, аніж минулий показник, а 10 російських рублів зараз коштують 3 гривні 68 копійок.

Детальніше по курсах валют на 21 грудня

долар США – 27,28 грн (в понеділок, 20 грудня – 27,24 грн)

євро – 30,76 грн (напередодні – 30,85 грн)

злотий — 6,64 грн (напередодні — 3,68 грн)

1 фунт стерлінгів — 36,11 грн (напередодні — 36,23 грн)

10 російських рублів – 3,67 грн (напередодні – 3,68 грн)

Оновлені курси іноземної валюти:

Скріншот з сайту Нацбанку

Відзначимо також, що згідно з даними валютного аукціону долар США торгується від 27 гривень 20 копійок до 27 гривень 27 копійок, а євро по 30,55−30,70 гривень:

Валюта на "чорному ринку"

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