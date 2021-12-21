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Доллар "попер" вверх, а евро упал: курс валют на 21 декабря

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курс валют на сегодня Новость обновлена 21 декабря 2021, 10:36
Курс валют на сегодня

Главный регулятор страны предоставил обновленный курс на 21 декабря

Во вторник, 21 декабря, курс национальной валюты по отношению к доллару США установлен на уровне 27 гривен 28 копеек, что на 3 копейки дороже по сравнению с предыдущим банковским днем. При этом цена на евро немного упала: теперь она будет стоить 30 гривен 77 копеек. А это на 9 копеек меньше вчерашнего показателя.

Об этом сообщил Национальный банк Украины на своем официальном портале.

Что касается иностранной валюты, то один злотый сегодня можно приобрести за 6 гривен 64 копейки – это на 2 копейки дешевле, чем прошлый показатель, а 10 российских рублей сейчас стоят 3 гривны 68 копеек.

Детальнее по курсам валют на 21 декабря

  • доллар США – 27,28 грн (в понедельник, 20 декабря – 27,24 грн)
  • евро – 30,76 грн (накануне – 30,85 грн)
  • злотый — 6,64 грн (накануне — 3,68 грн)
  • 1 фунт стерлингов — 36,11 грн (накануне — 36,23 грн)
  • 10 российских рублей – 3,67 грн (накануне – 3,68 грн)

Обновленные курсы иностранной валюты:

Скриншот с сайта Нацбанка
Скриншот с сайта Нацбанка

Отметим также, что согласно данным валютного аукциона доллар США торгуется от 27 гривен 20 копеек до 27 гривен 27 копеек, а евро по 30,55-30,70 гривен:

Валюта на "черном рынке"
Валюта на "черном рынке"

Напомним, что в 2022 году Украина перейдет ко второму этапу пенсионной реформы. Как будет действовать накопительная система пенсий и кого она коснется "Телеграф" подробно рассказал в одном из своих материалов.

Теги:
#НБУ #Гривна #Доллар #Курс #Рубль #Курс валют #Злотый #Фунт стерлингов #Євро
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