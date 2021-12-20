Фунт стерлингов подскочил в цене, а за ним и доллар: курс валют на 20 декабря

В течении последнего уик-энда стоимость гривны просела по сравнению с иностранными валютами

Понедельник, 19 декабря, и новую рабочую неделю Украина начинает с повышения цены на большинство популярных валют иностранных стран. По сравнению с пятницей больше всего поднялись в цене фунт стерлингов и доллар.

Такие выводы следуют из свежего курса, обнародованного Нацбанком.

Отметим, что за выходные фунт стерлингов подорожал сразу на 29 копеек, поднявшись к значению 36,23 грн. Изменение курса доллара является куда скромнее — в течении субботы и воскресенья американская валюта выросла всего на 5 копеек.

Официально на понедельник, 19 декабря, в Украине действует такой курс:

доллар — 27,24 грн (перед выходными — 27,19 грн);

евро — 30,85 грн (ранее — 30,84 грн);

российский рубль — 3,68 грн (прежде — 3,60 грн);

польский злотый — 6,65 грн (в пятницу — 6,44 грн);

фунт стерлингов — 36,23 (накануне — 35,94 грн).

Со стоимостью других иностранных валют можно ознакомиться в общем перечне, опубликованном НБУ:

Отметим, что в декабре у доллара было несколько "плохих" дней, когда он просел в цене. Однако валюта быстро "оправилась", и на это может быть сразу несколько причин. Напомним, "Телеграф" рассказывал, почему стоимость американского доллара практически постоянно увеличивается.