Укр

Доллар "остановился" на месте: курс валют на 17 декабря

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Сколько стоит доллар, евро и другая валюта Новость обновлена 17 декабря 2021, 06:38
Сколько стоит доллар, евро и другая валюта

Главный регулятор обнародовал "свежие" курсы

В пятницу, 17 декабря, доллар США остался стабильным — 27,2 грн, а вот цена на евро увеличилась и теперь он будет стоить 30,8 грн, что на 67 копеек больше, чем в предыдущий день.

Информацию о ценовых колебаниях на валюту обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Что касается иностранной валюты, то цена на польский злотый также выросла – он увеличился на 22 копейки, британский фунт стерлингов "подскочил" на 41 копейку, а вот российский рубль подорожал всего-навсего на одну копейку.

Отметим, что такие же расценки на валюту будут действительными и на выходных — 18 и 19 декабря.

Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 17 декабря, установлен следующим образом:

  • доллар США – 27,19 грн (накануне 26,92 грн)
  • евро – 30,84 грн (накануне 30,17 грн)
  • злотый — 6,66 грн (накануне 6,44)
  • 1 фунт стерлингов — 36,35 грн (накануне 35,9479 грн)
  • 10 российских рублей – 3,70 (накануне 3,6015 грн)

Детальнее по курсам иностранных валют:

Ранее "Телеграфу" удалось пообщаться с украинскими экспертами, объяснившими, почему доллар продолжает дорожать и как это влияет на национальную валюту.

Теги:
#НБУ #Доллар #Курс #Курс валют #Злотый #Фунт стерлингов #Євро
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