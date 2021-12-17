Доллар "остановился" на месте: курс валют на 17 декабря

Главный регулятор обнародовал "свежие" курсы

В пятницу, 17 декабря, доллар США остался стабильным — 27,2 грн, а вот цена на евро увеличилась и теперь он будет стоить 30,8 грн, что на 67 копеек больше, чем в предыдущий день.

Информацию о ценовых колебаниях на валюту обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Что касается иностранной валюты, то цена на польский злотый также выросла – он увеличился на 22 копейки, британский фунт стерлингов "подскочил" на 41 копейку, а вот российский рубль подорожал всего-навсего на одну копейку.

Отметим, что такие же расценки на валюту будут действительными и на выходных — 18 и 19 декабря.

Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 17 декабря, установлен следующим образом:

доллар США – 27,19 грн (накануне 26,92 грн)

евро – 30,84 грн (накануне 30,17 грн)

злотый — 6,66 грн (накануне 6,44)

1 фунт стерлингов — 36,35 грн (накануне 35,9479 грн)

10 российских рублей – 3,70 (накануне 3,6015 грн)

Детальнее по курсам иностранных валют:

Ранее "Телеграфу" удалось пообщаться с украинскими экспертами, объяснившими, почему доллар продолжает дорожать и как это влияет на национальную валюту.