Зеленский, импортеры или олигархи? Кто виноват в падении курса гривны

Украинская гривна во второй половине ноября здорово упала в цене — виноват ли в этом президент

В целом благоприятный для гривны обменный курс во второй половине ноября ухудшился, так что вот уже вторую неделю подряд национальная валюта теряет по отношению к доллару.

Украинские эксперты объяснили «Телеграфу» причины случившегося и то, какое будущее видят для гривны до конца года.

Импорт энергоносителей и высокая цена на них

По мнению экономического эксперта, директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, основная причина снижения курса гривны к доллару – спрос на доллар со стороны импортеров энергоносителей.

«Хотя все говорят что мы не покупаем газа, электроэнергии и прочего, на деле все эти покупки идут каждый день. Уголь, электроэнергия, газ, нефтепродукты – все это закупается ежедневно за доллары, которые покупаются в Украине и отсюда превышение спроса на американскую валюту над предложением в среднем на 100 миллионов долларов в день», — так видит основную причину падения курса гривны собеседник «Телеграфа».

По мнению Охрименко, ситуация изменится с моментом, когда Украине удастся накопить необходимые запасы энергоносителей, что вероятно произойдет до конца декабря. Впрочем, это будет зависеть во многом от погодных условий.

Президент и государственный переворот

Как сообщает профессор Киевского национального экономического университета Богдан Данилишин на своей странице в соцсетях, последнее время спрос на иностранную валюту резко вырос, из-за чего курс гривны падает примерно на 1% в неделю. НБУ пытается удерживать курс массовыми валютными интервенциями – только на минувшей неделе продав 630 миллионов долларов.

Богдан Данилишин

По мнению экономического эксперта, директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, в снижении курса немалая часть вины лежит лично на президенте Владимире Зеленском, заявившем о готовящемся на 1-2 декабря госперевороте.

«А разве гривна и рынок ОВГЗ не боятся таких сенсационных сообщений? Конечно, боятся. Поэтому за пятницу доллар США (в который уже раз на этой неделе) подорожал еще на 3 копейки — с утренних 27,09/27,11 до 27,12/27,14 грн к вечеру, а евро вырос сразу на 20 копеек — с 30,43/30,45 до 30,63/30,65 гривен. Это убедительно свидетельствует как минимум о том, что в Украине стремительно растет спрос на иностранную валюту», — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Александр Гончаров

«Жила была себе гривна, прекрасно поживая… Укреплялась… И вот кому-то очень захотелось дестабилизации — решили поиграть с госпереворотом. В итоге: население побежало в обменки скупать доллары, иностранные инвесторы в ОВДП — стараются продать свои инвестиции. Крупный бизнес напрягся и решил пока не реинвестировать выведенную из страны прибыль. А Минфин уже 2 недели задерживает бюджет. МВФ ждёт принятия бюджета для транша», — написал экономический эксперт, частный предприниматель Даниил Монин.

Даниил Монин

Как пояснил эксперт «Телеграфу», заявление президента очень неудачно совпало с высвобождением десятков миллиардов наличной гривны у отечественного крупного бизнеса.

«Это и кредит (от Европейского банка реконструкции и развития – «Телеграф») и облигации, выпущенные «Укрэнерго» на 860 миллионов долларов и купленные в основном нерезидентами. Все это было обменяно на гривну и выплачено собственникам предприятий «зеленой» энергетики примерно в середине ноября. Что делать с этими деньгами в условиях начавшегося кризиса? С заявлением президента о возможности госпереворота, многие из получивших гривневые компенсации просто перевели их в доллар и вывели заграницу, увеличив спрос на иностранную валюту и рост ее курса», — поясняет Даниил Монин алгоритм влияния заявлений Владимира Зеленского на курс гривны.

Конец года будет для гривны стабильным?

Впрочем, по мнению Даниила Монина к концу года курс гривны к доллару все же стабилизируется и составит около 27 гривен, чему будет способствовать принятие бюджета, уверенность иностранных инвесторов и их возврат на рынок ОВГЗ.

«Теплый ноябрь дает надежду на то, что покупать дорогие энергоносители не придется, а локдаун означает, что вряд ли будет расти импорт потребительских товаров, что опять же снизит спрос на валюту», — считает Монин.

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