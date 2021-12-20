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Фунт стерлінгів підскочив у ціні, а за ним і долар: курс валют на 20 грудня

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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За вихідні долар подорожчав на 5 копійок
За вихідні долар подорожчав на 5 копійок

Протягом останнього вікенду вартість гривні просіла у порівнянні з іноземними валютами

Понеділок, 19 грудня, та новий робочий тиждень Україна починає з підвищення ціни на більшість популярних валют іноземних країн. Якщо порівняти з п’ятницею, то найбільше піднялися в ціні фунт стерлінгів, злотий та долар.

Такі висновки випливають із нового курсу, оприлюдненого Нацбанком.

Зазначимо, що за вихідні фунт стерлінгів подорожчав одразу на 29 копійок, піднявшись до 36,23 грн. Зміна курсу долара є набагато скромнішою — протягом суботи та неділі американська валюта зросла лише на 5 копійок.

Офіційно на понеділок, 19 грудня, в Україні діє такий курс:

  • долар — 27,24 грн (перед вихідними — 27,19 грн);
  • євро — 30,85 грн (раніше — 30,84 грн);
  • російський рубль — 3,68 грн (раніше — 3,60 грн);
  • польський злотий – 6,65 грн (у п’ятницю – 6,44 грн);
  • фунт стерлінгів – 36,23 (напередодні – 35,94 грн).

З вартістю інших іноземних валют можна ознайомитись у загальному переліку, опублікованому НБУ:

Зазначимо, що в грудні долар мав кілька "поганих" днів, коли він просів у ціні. Проте валюта швидко "оговталася", і на це може бути одразу кілька причин. Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, чому вартість американського долара практично постійно збільшується.

Теги:
#НБУ #Гривня #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий #Фунт стерлінгів
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