Долар "зупинився" на місці: курс валют на 17 грудня
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Головний регулятор оприлюднив "свіжі" курси
У пʼятницю, 17 грудня, долар США залишився стабільним — 27,2 грн, а ось розцінки на євро збільшилися і тепер він коштуватиме 30,8 грн, що на 67 копійок більше, аніж у попередній день.
Інформацію щодо цінових коливань на валюту оприлюднив Національний банк України (НБУ).
Що стосується іноземної валюти, то ціна на польський злотий також зросла — він збільшився на 22 копійки, британський фунт стерлінгів "підскочив" на 41 копійку, а ось російський рубль подорожчав всього лише на одну копійку.
Відзначимо також, що такі самі розцінки на валюту будуть дійсними й у вихідні — 18 та 19 грудня.
Офіційний курс валют від НБУ на пʼятницю, 17 грудня, встановлено таким чином:
- долар США – 27,19 грн (напередодні 26,92 грн)
- євро – 30,84 грн (напередодні 30,17 грн)
- злотий — 6,66 грн (напередодні 6,44)
- 1 фунт стерлінгів — 36,35 грн (напередодні 35,9479 грн)
- 10 російських рублів – 3,70 (напередодні 3,6015 грн)
Детальніше по курсах іноземних валют:
Раніше "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з українськими експертами, які пояснили, чому долар продовжує дорожчати та яким чином це впливає на національну валюту.
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