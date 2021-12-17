Долар "зупинився" на місці: курс валют на 17 грудня

Головний регулятор оприлюднив "свіжі" курси

У пʼятницю, 17 грудня, долар США залишився стабільним — 27,2 грн, а ось розцінки на євро збільшилися і тепер він коштуватиме 30,8 грн, що на 67 копійок більше, аніж у попередній день.

Інформацію щодо цінових коливань на валюту оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Що стосується іноземної валюти, то ціна на польський злотий також зросла — він збільшився на 22 копійки, британський фунт стерлінгів "підскочив" на 41 копійку, а ось російський рубль подорожчав всього лише на одну копійку.

Відзначимо також, що такі самі розцінки на валюту будуть дійсними й у вихідні — 18 та 19 грудня.

Офіційний курс валют від НБУ на пʼятницю, 17 грудня, встановлено таким чином:

долар США – 27,19 грн (напередодні 26,92 грн)

євро – 30,84 грн (напередодні 30,17 грн)

злотий — 6,66 грн (напередодні 6,44)

1 фунт стерлінгів — 36,35 грн (напередодні 35,9479 грн)

10 російських рублів – 3,70 (напередодні 3,6015 грн)

Детальніше по курсах іноземних валют:

Раніше "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з українськими експертами, які пояснили, чому долар продовжує дорожчати та яким чином це впливає на національну валюту.