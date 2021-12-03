Зеленський, імпортери чи олігархи? Хто винен у падінні курсу гривні

Українська гривня у другій половині листопада здорово впала в ціні — чи винен у цьому президент

Загалом сприятливий для гривні обмінний курс у другій половині листопада погіршився, тож ось уже другий тиждень поспіль національна валюта втрачає стосовно долара.

Українські експерти пояснили «Телеграфу» причини того, що сталося, і те, яке майбутнє бачать для гривні до кінця року.

Імпорт енергоносіїв та висока ціна на них

На думку економічного експерта, директора Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, основною причиною зниження курсу гривні до долара є попит на долар з боку імпортерів енергоносіїв.

«Хоча всі кажуть, що ми не купуємо газ, електроенергію та інше, насправді всі ці покупки йдуть щодня. Вугілля, електроенергія, газ, нафтопродукти – все це закуповується щодня за долари, які купуються в Україні та звідси перевищення попиту на американську валюту над пропозицією в середньому на 100 мільйонів доларів на день», — так бачить основну причину падіння курсу гривні співрозмовник «Телеграфа».

На думку Охріменка, ситуація зміниться лише тоді, коли Україні вдасться накопичити необхідні запаси енергоносіїв, що, ймовірно, відбудеться до кінця грудня. Втім, це залежатиме багато в чому від погодних умов.

Президент та державний переворот

Як повідомляє професор Київського національного економічного університету Богдан Данилишин на своїй сторінці в соцмережах, останнім часом попит на іноземну валюту різко зріс, через що курс гривні знижується приблизно на 1% на тиждень. НБУ намагається утримувати курс масовими валютними інтервенціями – лише минулого тижня продавши 630 мільйонів доларів.

Богдан Данилишин

На думку економічного експерта, директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, у зниженні курсу чимала частина провини лежить особисто на президенті Володимирі Зеленському, який заявив про держпереворот, що готується на 1-2 грудня.

«А хіба гривня та ринок ОВДП не бояться таких сенсаційних повідомлень? Звісно, бояться. Тому за п’ятницю долар США (вкотре вже цього тижня) подорожчав ще на 3 копійки — із ранкових 27,09/27,11 до 27,12/27,14 грн надвечір, а євро виріс одразу на 20 копійок — з 30,43/30,45 до 30,63/30,65 грн. Це переконливо свідчить як мінімум про те, що в Україні стрімко зростає попит на іноземну валюту», — написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Гончаров

«Жила була собі гривня, чудово живучи… Зміцнювалася… І ось комусь дуже захотілося дестабілізації — вирішили погратись із держпереворотом. У результаті: населення побігло в обмінки скуповувати долари, іноземні інвестори в ОВДП намагаються продати свої інвестиції. Великий бізнес напружився і вирішив поки що не реінвестувати виведений із країни прибуток. А Мінфін уже 2 тижні затримує бюджет. МВФ чекає на прийняття бюджету для траншу», — написав економічний експерт, приватний підприємець Данило Монін.

Данило Монін

Як пояснив експерт "Телеграфу", заява президента дуже невдало збіглася з вивільненням десятків мільярдів готівкової гривні у вітчизняного великого бізнесу.

«Це і кредит (від Європейського банку реконструкції та розвитку – «Телеграф») та облігації, випущені «Укренерго» на 860 мільйонів доларів та куплені переважно нерезидентами. Все це було обміняно на гривню та виплачено власникам підприємств «зеленої» енергетики приблизно в середині листопада. Що робити з цими грошима в умовах кризи? Із заявою президента про можливість держперевороту, багато хто з тих, хто отримав гривневі компенсації, просто перевели їх у долар і вивели закордон, збільшивши попит на іноземну валюту і зростання її курсу», — пояснює Данило Монін алгоритм впливу заяв Володимира Зеленського на курс гривні.

Кінець року буде для гривні стабільним?

Втім, на думку Данила Моніна до кінця року курс гривні до долара все ж таки стабілізується і складе близько 27 гривень, чому сприятиме ухвалення бюджету, впевненість іноземних інвесторів та їх повернення на ринок ОВДП.

"Теплий листопад дає надію на те, що купувати дорогі енергоносії не доведеться, а локдаун означає, що навряд чи зростатиме імпорт споживчих товарів, що знову ж таки знизить попит на валюту", — вважає Монін.

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