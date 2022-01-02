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Долар підріс, а євро впав: курс валют на 2 грудня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Курс валют на 2 грудня
Курс валют на 2 грудня

Головний банк країни оновив курс валют на сьогодні

У четвер, 2 грудня, Національний банк України оновив курс валют і тепер долар США вартуватиме 27 гривень 23 копійки, що на 2 копійки дорожче за попередній день.

Інформацію щодо розцінок на валюту оприлюднив Національний банк України на своєму офіційному порталі.

Що стосується готівкового ринку, то долар США в Україні 2 грудня коштуватиме 28,42–28,62 грн, при цьому євро купуватимуть за 33,92 гривні, а у продажу він буде по 34,48 грн.

У порівнянні з попереднім днем, долар США збільшився в ціні на 2 копійки, а ось євро подешевшав на 7 копійок. При цьому злотий також здорожчав на 4 копійки, а британський фунт стерлінгів навпаки "впав" на 4 копійки.

Офіційний курс валют від НБУ на четвер, 2 грудня, встановлено таким чином:

  • Долар США – 27,2296 грн (напередодні 27,21 грн)
  • Євро – 30,8443 грн (напередодні 30,92 грн)
  • злотий — 6,6731 грн (напередодні 6,63 грн)
  • 1 фунт стерлінгів — 36,2698 грн (напередодні 36,31 грн)
  • 10 російських рублів – 3,6831 грн (напередодні 3,65 грн)

Детальніше по курсам іноземних валют:

НБУ надав курс валют на 2 грудня
НБУ надав курс валют на 2 грудня

Нагадаємо також, як Телеграф писав про те, що напередодні Україна отримала ще один транш кредиту МВФ на близько 700 мільйонів доларів США і пояснив, яким чином це позначиться на тарифах в країні.

Теги:
#Україна #НБУ #Курс #Гроші #Курс валют
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