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Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют на 1 грудня

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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НБУ надав курс валют на 1 грудня
НБУ надав курс валют на 1 грудня

НБУ оновив курс валют на перший день календарної зими

У середу, 1 грудня, в Україні вкотре здорожчає долар США та євро. Інформацію щодо валютних розцінок оприлюднив Національний банк України на своєму офіційному порталі.

Відповідно наданої інформації, національна валюта щодо долара США на міжбанку встановилась відповідно 28,51 — 28,53 гривні. Що стосується євро, то він коштуватиме 34,19 — 34,21 гривні.

Якщо порівнювати із попереднім днем, то долар США подорожчав відносно гривні на 4 копійки, а євро збільшився в ціні аж на 28 копійок. При цьому злотий також здорожчав на 11 копійок, а британський фунт стерлінгів — на 10 копійок.

Офіційний курс валют від НБУ на середу, 1 грудня, встановлено таким чином:

  • Долар США – 27,21 грн (напередодні 27,17 грн)
  • Євро – 30,92 грн (напередодні 30,64 грн)
  • злотий — 6,63 грн (напередодні 6,52 грн)
  • 1 фунт стерлінгів — 36,31 грн (напередодні 36,21 грн)
  • 10 російських рублів – 3,65 грн (напередодні 3,64 грн)

Детальніше по курсам іноземних валют:

НБУ встановив курси валют на 1 грудня
НБУ встановив курси валют на 1 грудня

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували курс гривні до кінця року та розповіли, як можна заробити на валютних стрибках.

Теги:
#НБУ #Курс #Гроші #Курс валют
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