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Гривня падає вже більше тижня: курс валют в Україні на 30 листопада

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Курс валют
Курс валют

НБУ встановив курс валют на останній день листопада

Українська гривня ще в п’ятницю, 19 листопада, перейшла до падіння і продовжує стрімко знижуватися щодо популярних іноземних валют. Минулого тижня національна валюта втратила в ціні понад 70 копійок до долара і 67 — до євро.

Про це свідчать дані Національного банку України на вівторок, 30 листопада.

У порівнянні з попереднім днем, долар США та євро подорожчали до гривні ще на 7 копійок. Злегка підріс і польський злотий, він піднявся на 4 копійки.

Подібна картина спостерігається і в курсі британського фунта стерлінгів, які у вівторок стали дорожчими на 5 копійок.

Таким чином, курс основних іноземних валют в Україні встановлено на наступному рівні:

  • 1 долар = 27,1739 грн;
  • 1 євро = 30,6481 грн;
  • 1 злотий = 6,5292 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6439 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 36,2147 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют
Курс валют

Як повідомлялося раніше, у грудні 2021 року українцям піднімуть прожитковий мінімум, а також мінімальні зарплати та пенсії. Таким чином, якщо "мінімалка" на початок року становила 5 тисяч гривень, то тепер вона сягне 6,5 тисяч гривень.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий
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