Гривня падає вже більше тижня: курс валют в Україні на 30 листопада
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 75
НБУ встановив курс валют на останній день листопада
Українська гривня ще в п’ятницю, 19 листопада, перейшла до падіння і продовжує стрімко знижуватися щодо популярних іноземних валют. Минулого тижня національна валюта втратила в ціні понад 70 копійок до долара і 67 — до євро.
Про це свідчать дані Національного банку України на вівторок, 30 листопада.
У порівнянні з попереднім днем, долар США та євро подорожчали до гривні ще на 7 копійок. Злегка підріс і польський злотий, він піднявся на 4 копійки.
Подібна картина спостерігається і в курсі британського фунта стерлінгів, які у вівторок стали дорожчими на 5 копійок.
Таким чином, курс основних іноземних валют в Україні встановлено на наступному рівні:
- 1 долар = 27,1739 грн;
- 1 євро = 30,6481 грн;
- 1 злотий = 6,5292 грн;
- 10 російських рублів = 3,6439 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 36,2147 грн.
З повним списком можна ознайомитись нижче:
Як повідомлялося раніше, у грудні 2021 року українцям піднімуть прожитковий мінімум, а також мінімальні зарплати та пенсії. Таким чином, якщо "мінімалка" на початок року становила 5 тисяч гривень, то тепер вона сягне 6,5 тисяч гривень.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-