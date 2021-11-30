Гривна падает уже больше недели: курс валют в Украине на 30 ноября

НБУ установил курс валют на последний день ноября.

Украинская гривна еще в пятницу, 19 ноября, перешла к падению и продолжает стремительно снижаться по отношению к популярным иностранным валютам. За прошлую неделю национальная валюта потеряла в цене более чем 70 копеек по отношению к доллару и 67 — к евро.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины на вторник, 30 ноября.

В сравнении с предыдущим днем, доллар США и евро подорожали к гривне еще на 7 копеек. Слегка подрос и польский злотый, он поднялся в стоимости на 4 копейки.

Подобная картина наблюдается и в курсе британского фунта стерлингов, которые во вторник стал дороже на 5 копеек.

Таким образом, курс основных иностранных валют в Украине установлен на следующем уровне:

1 доллар = 27,1739 грн;

1 евро = 30,6481 грн;

1 злотый = 6,5292 грн;

10 российских рублей = 3,6439 грн;

1 фунт стерлингов = 36,2147 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют

Как сообщалось ранее, в декабре 2021 года украинцам поднимут прожиточный минимум, а также минимальные зарплаты и пенсии. Таким образом, если "минималка" на начало года составляла 5 тысяч гривен, то теперь она достигнет 6,5 тысячи гривен.