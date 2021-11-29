Гривня продовжує падати: курс валют в Україні на 29 листопада

Свіжий курс валют від НБУ не приніс для гривні зміцнення позицій

Гривня у понеділок, 29 листопада, продовжила своє падіння відносно долара, євро та фунта стерлінгів. Несуттєво щодо нашої валюти впали у ціні злотий та рубль.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

За вихідні основна іноземна валюта відносно гривні виросла у ціні. Мова про американський долар, євро та фунт стерлінгів. З цих валют найсуттєвіше додали до вартості дві останні. При цьому польський злотий та російський рубль подешевшав на копійку та дві відповідно.

Офіційний курс валют на понеділок, 28 листопада, має такий вигляд:

долар США — 27,10 грн (+8 копійок за вихідні, до цього 27,02)

євро — 30, 57 грн (+24 копійки, до цього 30,33)

злотий — 6,48 грн (-1 копійка, 26 листопада було 6,49)

1 фунт стерлінгів — 36,15 грн (+ 19 копійок, у п’ятницю був 35,96)

10 російських рублів — 3,59 грн (- 2 копійки, попередні дані 3,61)

Вартість інших іноземних валют за даними Нацбанку:

Офіційний курс НБУ на 29 листопада

Раніше "Телеграф" писав, що укріплення національної валюти може бути невигідним НБУ через зниження надходжень до бюджету України.

Також повідомлялося, які основні тенденції на фінансовому ринку України та що кажуть експерти відносно національної валюти перед Новим роком.