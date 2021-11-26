Долар і євро стабільно зростають у ціні: курс валют на 26 листопада

Нацбанк надав оновлений курс валют на п`ятницю

У п`ятницю, 26 листопада, Національний банк України встановив долар на рівні 27,02 відносно гривні, євро ж вартуватиме 30,33 грн.

Такі дані пресслужба Нацбанку оприлюднила увечері, 25 листопада, на своєму офіційному сайті.

Якщо порівнювати із попереднім днем, то долар США зріс в ціні на 10 копійок, при цьому євро став дорожчим на 13 копійок.

Відзначимо також, що іноземна валюта спільно з доларом та євро свої позиції впевнено утримує, але у ціні суттєво не зросла.

Офіційний курс валют у п`ятницю, 26 листопада, буде встановлено таким чином:

долар США – 27,02 (напередодні 26,92 грн)

євро – 30,33 (напередодні 30,17 грн)

злотий — 6,49 (напередодні 6,44 грн)

1 фунт стерлінгів — 35,96 (напередодні 35,94 грн )

10 російських рублів — 3,61 (напередодні 3,60 грн )

Вцілому курс валют від НБУ на завтра тепер виглядає так:

Скріншот з сайту НБУ, курс на 26.11.2020

Нагадаємо також, що минулої доби євро став дешевшим на 6 копійок, а долар дорожчим на стільки ж, при цьому національна валюта свої невтішні позиції впевнено утримувала.