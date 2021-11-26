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Долар і євро стабільно зростають у ціні: курс валют на 26 листопада

Автор
Наталія Чебан
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Курс валют від Нацбанку на 26.11.2021
Курс валют від Нацбанку на 26.11.2021

Нацбанк надав оновлений курс валют на п`ятницю

У п`ятницю, 26 листопада, Національний банк України встановив долар на рівні 27,02 відносно гривні, євро ж вартуватиме 30,33 грн.

Такі дані пресслужба Нацбанку оприлюднила увечері, 25 листопада, на своєму офіційному сайті. 

Якщо порівнювати із попереднім днем, то долар США зріс в ціні на 10 копійок, при цьому євро став дорожчим на 13 копійок.

Відзначимо також, що іноземна валюта спільно з доларом та євро свої позиції впевнено утримує, але у ціні суттєво не зросла. 

Офіційний курс валют у п`ятницю, 26 листопада, буде встановлено таким чином:

  • долар США – 27,02 (напередодні 26,92 грн)
  • євро – 30,33 (напередодні 30,17 грн)
  • злотий — 6,49 (напередодні 6,44 грн)
  • 1 фунт стерлінгів — 35,96 (напередодні 35,94 грн )
  • 10 російських рублів — 3,61 (напередодні 3,60 грн )

Вцілому курс валют від НБУ на завтра тепер виглядає так:

Скріншот з сайту НБУ, курс на 26.11.2020
Скріншот з сайту НБУ, курс на 26.11.2020

Нагадаємо також, що минулої доби євро став дешевшим на 6 копійок, а долар дорожчим на стільки ж, при цьому національна валюта свої невтішні позиції впевнено утримувала.

Теги:
#НБУ #Валюта #Курс #Гроші
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