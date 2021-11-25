Доллар подорожает, а евро подешевеет: курс валют на 25 ноября
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НБУ обнародовал "свежий" курс на следующие сутки
В четверг, 25 ноября, доллар "подскочил" в цене на 6 копеек, поэтому будет стоить 26,9 грн. При этом, по сравнению с предыдущим днем, евро стал дешевле на столько же, поэтому его цена составляет 30,2 грн. Национальная же валюта пока свою неутешительную позицию удерживает.
Такие выводы можно сделать по даным, которые в среду, 24 ноября, на своем официальном портале обнародовал Национальный банк Украины.
Отметим также, что за последние сутки свои позиции укрепили также злотый и фунт стерлингов, незначительно увеличив свою стоимость на несколько копеек.
Официальный курс валют от НБУ на четверг, 25 ноября, установлен следующим образом:
- Доллар США – 26,92 грн (накануне 26,86)
- Евро – 30,17 грн (накануне 30,23 грн)
- злотый — 6,44 (накануне 6,41 грн)
- 1 фунт стерлингов — 35,9479 (накануне 35,916)
- 10 российских рублей – 3,6015 (накануне 3,5783)
Детальнее по курсам иностранных валют:
Напомним также, что укрепление гривны курс валют на среду не принес, ведь гривна не только не укрепила позиции, но и продолжила начавшееся накануне падение.
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