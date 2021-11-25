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Доллар подорожает, а евро подешевеет: курс валют на 25 ноября

Автор
Наталия Чебан
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Курс валют на 25 ноября
Курс валют на 25 ноября

НБУ обнародовал "свежий" курс на следующие сутки

В четверг, 25 ноября, доллар "подскочил" в цене на 6 копеек, поэтому будет стоить 26,9 грн. При этом, по сравнению с предыдущим днем, евро стал дешевле на столько же, поэтому его цена составляет 30,2 грн. Национальная же валюта пока свою неутешительную позицию удерживает.

Такие выводы можно сделать по даным, которые в среду, 24 ноября, на своем официальном портале обнародовал Национальный банк Украины.

Отметим также, что за последние сутки свои позиции укрепили также злотый и фунт стерлингов, незначительно увеличив свою стоимость на несколько копеек.

Официальный курс валют от НБУ на четверг, 25 ноября, установлен следующим образом:

  • Доллар США – 26,92 грн (накануне 26,86)
  • Евро – 30,17 грн (накануне 30,23 грн)
  • злотый — 6,44 (накануне 6,41 грн)
  • 1 фунт стерлингов — 35,9479 (накануне 35,916)
  • 10 российских рублей – 3,6015 (накануне 3,5783)

Детальнее по курсам иностранных валют:

Скриншот "Курс валют"
Скриншот "Курс валют"

Напомним также, что укрепление гривны курс валют на среду не принес, ведь гривна не только не укрепила позиции, но и продолжила начавшееся накануне падение.

Теги:
#НБУ #Валюта #Курс #Курс валют
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