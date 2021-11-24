Гривна резко обвалилась: курс валют на 24 ноября

Курс валют от Национального банка Украины.

Гривна в среду не только не укрепила позиции, но и продолжила падение, начавшееся ранее.

Такие выводы можно сделать из опубликованного курса валют НБУ.

За сутки стоимость американского доллара выросла на 21 копейку. В цене увеличился и евро — на 18 копеек. Не так значительно выросли в российский робль, злотый и фунт стерлингов.

Официальный курс основных валют в Украине на 24 ноября выглядит так:

1 доллар США — 26,86 (+21 копейка, предварительные данные — 26,65 грн)

1 евро — 30,23 грн (+ 18 копеек, до этого — 30,05 грн)

1 злотый — 6,41 грн (до этого — 6,403 грн)

1 фунт стерлингов — 35,916 (ранее 35,817)

10 российских рублей – 3,5783 ( ранее 3,5642).

Стоимость других зарубежных валют по данным Нацбанка:

Курс валют на 24 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что укрепление национальной валюты может быть невыгодно НБУ из-за снижения поступлений в бюджет Украины. Также вопрос курса доллара традиционно интересует украинцев накануне Нового года. "Телеграф" разобрался в основных тенденциях на финансовом рынке Украины и прогнозах экспертов относительно национальной валюты.