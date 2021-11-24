Гривна резко обвалилась: курс валют на 24 ноября
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Курс валют от Национального банка Украины.
Гривна в среду не только не укрепила позиции, но и продолжила падение, начавшееся ранее.
Такие выводы можно сделать из опубликованного курса валют НБУ.
За сутки стоимость американского доллара выросла на 21 копейку. В цене увеличился и евро — на 18 копеек. Не так значительно выросли в российский робль, злотый и фунт стерлингов.
Официальный курс основных валют в Украине на 24 ноября выглядит так:
- 1 доллар США — 26,86 (+21 копейка, предварительные данные — 26,65 грн)
- 1 евро — 30,23 грн (+ 18 копеек, до этого — 30,05 грн)
- 1 злотый — 6,41 грн (до этого — 6,403 грн)
- 1 фунт стерлингов — 35,916 (ранее 35,817)
- 10 российских рублей – 3,5783 ( ранее 3,5642).
Стоимость других зарубежных валют по данным Нацбанка:
Ранее "Телеграф" писал, что укрепление национальной валюты может быть невыгодно НБУ из-за снижения поступлений в бюджет Украины. Также вопрос курса доллара традиционно интересует украинцев накануне Нового года. "Телеграф" разобрался в основных тенденциях на финансовом рынке Украины и прогнозах экспертов относительно национальной валюты.
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