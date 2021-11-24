Укр

Гривна резко обвалилась: курс валют на 24 ноября

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Укрепления гривне курс валют на среду не принес. Новость обновлена 24 ноября 2021, 08:06
Укрепления гривне курс валют на среду не принес.

Курс валют от Национального банка Украины.

Гривна в среду не только не укрепила позиции, но и продолжила падение, начавшееся ранее.

Такие выводы можно сделать из опубликованного курса валют НБУ.

За сутки стоимость американского доллара выросла на 21 копейку. В цене увеличился и евро — на 18 копеек. Не так значительно выросли в российский робль, злотый и фунт стерлингов.

Официальный курс основных валют в Украине на 24 ноября выглядит так:

  • 1 доллар США — 26,86 (+21 копейка, предварительные данные — 26,65 грн)
  • 1 евро — 30,23 грн (+ 18 копеек, до этого — 30,05 грн)
  • 1 злотый — 6,41 грн (до этого — 6,403 грн)
  • 1 фунт стерлингов — 35,916 (ранее 35,817)
  • 10 российских рублей – 3,5783 ( ранее 3,5642).

Стоимость других зарубежных валют по данным Нацбанка:

Курс валют на 24 ноября
Курс валют на 24 ноября

Ранее "Телеграф" писал, что укрепление национальной валюты может быть невыгодно НБУ из-за снижения поступлений в бюджет Украины. Также вопрос курса доллара традиционно интересует украинцев накануне Нового года. "Телеграф" разобрался в основных тенденциях на финансовом рынке Украины и прогнозах экспертов относительно национальной валюты.

Теги:
#Гривна #Доллар #Курс валют
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