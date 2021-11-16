Покупать, продавать или подождать? Как заработать на курсе доллара в конце года

Эксперты спрогнозировали курс гривны до конца года и рассказали, как можно заработать на валютных скачках

Отечественная валюта продолжает оставаться достаточно стабильной и постепенно укрепляется относительно американского доллара.

Что ожидает украинскую гривну до конца года и могут ли на этом заработать украинцы, «Телеграф» узнавал у экспертов.

Экспорт растет, а с ним укрепляется курс гривны

Собеседники нашего издания сходятся во мнении, что текущая экономическая ситуация на редкость благоприятна для украинской гривны и ее укреплению. Основная причина тому – чрезвычайно удачная конъюнктура на внешнеэкономических рынках для украинских товаров, прежде всего металлов и зерна, выразившаяся как в росте спроса на него, так и росте цен.

Особенно это заметно на рынке продовольственного зерна, благодаря двум факторам:

рекордному урожаю зерновых в Украине;

росту цен на продукты в мире — только в 2021 году цены выросли более чем на 30%.

«Тонна продовольственного зерна в мире сейчас стоит более 300 долларов и это очень много», — подчеркивает экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии «Телеграфу».

Его коллега Александр Охрименко напоминает, что цена на продукты в мире — рекордная за последние 14 лет.

Александр Охрименко

Чуть менее заметно, но также серьезно влияет на валютные поступления от экспорта и рост цен на продукцию металлургов.

Помогают долги и карантин

Другой фактор укрепления курса гривны – рост заимствований со стороны Министерства финансов Украины.

«На прошлой неделе Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 11,5 млрд грн. Что это значит? Покупателями в основном выступили иностранцы, которые продали свои доллары в Украине, чтобы купить за гривны ОВГЗ номинированные в национальной валюте. То есть нехватки долларов в стране нет», — поясняет алгоритм влияния заимствований Минфина на курс доллара Олег Пендзин.

Кроме того, до конца года ожидается поступление очередного транша от МВФ в размере 700 миллионов долларов, что по мнению экономического эксперта Даниила Монина дополнительно усилит гривну.

Даниил Монин

Еще один фактор – снижение спроса на доллар со стороны импортеров.

«В свете ужесточения карантина и ограничений на посещение ТРЦ продавцы разной импортной техники не ожидают особых покупок к Новому году. А значит им не нужны доллары на закупки товара заграницей», — поясняет Александр Охрименко.

О падении спроса на импортный товар, а значит и спроса на доллары со стороны импортеров из-за карантина, говорят и Олег Пендзин, а ранее и экономист Борис Кушнирук.

НБУ «плавает» в долларах

Однако помимо объективных факторов в пользу роста курса гривны, есть и субъективный фактор, при котором укрепление нацвалюты может быть невыгодным самой Украине.

Так, по словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, слишком низкий курс доллара сразу же снижает доходы от растаможки импортных товаров, занимающих немалую часть в доходах госбюджета. Именно поэтому Национальный банк Украины активно скупает доллары.

Олег Невмержицкий

Так, по словам Даниила Монина с октября НБУ скупил порядка 2 миллиардов долларов США в свои золотовалютные резервы.

Если бы не такая политика НБУ, по мнению Александра Охрименко, курс гривны к доллару вместо нынешних 26,1 грн составил бы примерно 25,8 грн. Однако Нацбанк удерживает курс в районе 26 гривен.

«Такие покупки — это хорошо, валюта для пополнения золотовалютных резервов Нацбанку несомненно нужна», — говорит эксперт.

В целом, как выразился Олег Пендзин, сегодня НБУ «плавает в долларах».

Олег Пендзин

«Золотовалютные резервы сегодня составляют порядка 32 миллиардов долларов и все было бы совсем хорошо, если бы их не приходилось отдавать по долгам», — не без юмора замечает собеседник «Телеграфа».

Заработать на курсе доллара реально?

В целом собеседники «Телеграфа» сходятся во мнении, что курс гривны к доллару до конца ноября будет стабилен и скорее всего составит 26 гривен, с колебанием в 10 копеек в ту или иную сторону.

Несколько иначе эксперты оценивают декабрь и конец года. С другой стороны, именно в этот период времени можно будет немного заработать.

По мнению Василия Невмержицкого и Олега Пендзина, в декабре курс доллара по отношению к гривне может укрепиться до 26,5-26,8 грн за доллар. Даниил Монин допускает даже рост до 27 гривен, правда, в случае резкого увеличения импорта энергоносителей, главным образом — природного газа. Хотя последнее эксперт называет маловероятным.

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Подорожает почти все: как рост цен на газ ударит по кошелькам украинцев По мнению экспертов, повышение цен на энергоносители повлияет на бюджет каждого украинца за счет роста стоимости товаров ежедневного потребления

Василий Невмержицкий считает, что на курс повлияет традиционный конец года, при котором вырастут расходы и выплаты госбюджета по прежним контрактам. Скорее всего, эти поступления будут переведены в доллары и выведены заграницу, что стимулирует рост спроса на иностранную валюту и ее подорожание к гривне.

«По моим подсчетам курс гривны к доллару до конца года не превысит 26 гривен. Накануне Нового года традиционно растут продажи долларов и этим пользуются обменные пункты, которые занижают курс на покупку у граждан валюты и завышают курс на покупку ее гражданами. Поэтому выгодно продавать доллары сейчас, а покупать перед Новым годом», — считает Александр Охрименко.

Вместе с тем по мнению Олега Пендзина, куда безопаснее вкладывать свободные средства в ОВГЗ. Как рассказал «Телеграфу» Борис Кушнирук покупка валюты в условиях Украины чаще выступает как средство сбережения средств, для заработка же требуется точная информация об изменениях курса.