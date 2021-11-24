Гривня різко впала: курс валют на 24 листопада
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Курс валют від Національного банку України.
Гривня в середу не тільки не зміцнила позиції, а й продовжила падіння, яке почалося раніше.
Такі висновки можна зробити із опублікованого курсу валют НБУ.
За добу вартість американського долара зросла на 21 копійку. У ціні збільшився і євро – на 18 копійок. Не так значно виросли у російський рубль, злотий і фунт стерлінгів.
Офіційний курс основних валют в Україні на 24 листопада має такий вигляд:
- 1 долар США — 26,86 (+21 копійка, попередні дані — 26,65 грн)
- 1 євро — 30,23 грн (+ 18 копійок, до цього — 30,05 грн)
- 1 злотий – 6,41 грн (до цього – 6,403 грн)
- 1 фунт стерлінгів — 35,916 (раніше 35,817)
- 10 російських рублів — 3,5783 (раніше 3,5642).
Вартість інших зарубіжних валют за даними Нацбанку:
Раніше "Телеграф" писав, що зміцнення національної валюти може бути невигідним НБУ через зниження надходжень до бюджету України. Також питання курсу долара традиційно цікавить українців напередодні Нового року. "Телеграф" розібрався в основних тенденціях на фінансовому ринку України та прогнозах експертів щодо національної валюти.
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