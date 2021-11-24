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Гривня різко впала: курс валют на 24 листопада

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зміцнення гривні курс валют на середу не приніс. Новина оновлена 24 листопада 2021, 08:06
Зміцнення гривні курс валют на середу не приніс.

Курс валют від Національного банку України.

Гривня в середу не тільки не зміцнила позиції, а й продовжила падіння, яке почалося раніше.

Такі висновки можна зробити із опублікованого курсу валют НБУ.

За добу вартість американського долара зросла на 21 копійку. У ціні збільшився і євро – на 18 копійок. Не так значно виросли у російський рубль, злотий і фунт стерлінгів.

Офіційний курс основних валют в Україні на 24 листопада має такий вигляд:

  • 1 долар США — 26,86 (+21 копійка, попередні дані — 26,65 грн)
  • 1 євро — 30,23 грн (+ 18 копійок, до цього — 30,05 грн)
  • 1 злотий – 6,41 грн (до цього – 6,403 грн)
  • 1 фунт стерлінгів — 35,916 (раніше 35,817)
  • 10 російських рублів — 3,5783 (раніше 3,5642).

Вартість інших зарубіжних валют за даними Нацбанку:

Курс валют на 24 листопада
Курс валют на 24 листопада

Раніше "Телеграф" писав, що зміцнення національної валюти може бути невигідним НБУ через зниження надходжень до бюджету України. Також питання курсу долара традиційно цікавить українців напередодні Нового року. "Телеграф" розібрався в основних тенденціях на фінансовому ринку України та прогнозах експертів щодо національної валюти.

Теги:
#Гривня #Долар #Курс валют
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