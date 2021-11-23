Гривня продовжує падіння: курс валют в Україні на 23 листопада
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НБУ оприлюднив свіжий курс валют на 23 листопада
Українська гривня продовжує знижуватись у вартості щодо популярних іноземних валют.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Так американський долар за день зріс у ціні майже на 9 копійок, а євро майже на 8, що знову підняло його вартість вище 30 гривень.
Своєю чергою, польський злотий практично не змінився в ціні та залишився на показниках 22 листопада. Помітно "підстрибнув" британський фунт стерлінгів, який подорожчав на 12 копійок.
Таким чином, курс основних іноземних валют в Україні на 23 листопада встановлений на наступному рівні:
- 1 долар США = 26,6588 грн;
- 1 євро = 30,0591 грн;
- 1 злотий = 6,4037 грн;
- 10 російських рублів = 3,5642 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 35,8174 грн.
Повний список має такий вигляд:
Як повідомлялося раніше, з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної зарплати, і з початком наступного місяця він сягне 6500 гривень. "Телеграф" розбирався в тому, чим таке підвищення обернеться для гаманців українців і для економіки, а також у тому чого насправді в цьому більше плюсів чи мінусів.
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