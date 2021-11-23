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Гривня продовжує падіння: курс валют в Україні на 23 листопада

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Курс валют
Курс валют

НБУ оприлюднив свіжий курс валют на 23 листопада

Українська гривня продовжує знижуватись у вартості щодо популярних іноземних валют.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Так американський долар за день зріс у ціні майже на 9 копійок, а євро майже на 8, що знову підняло його вартість вище 30 гривень.

Своєю чергою, польський злотий практично не змінився в ціні та залишився на показниках 22 листопада. Помітно "підстрибнув" британський фунт стерлінгів, який подорожчав на 12 копійок.

Таким чином, курс основних іноземних валют в Україні на 23 листопада встановлений на наступному рівні:

  • 1 долар США = 26,6588 грн;
  • 1 євро = 30,0591 грн;
  • 1 злотий = 6,4037 грн;
  • 10 російських рублів = 3,5642 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 35,8174 грн.

Повний список має такий вигляд:

Курс валют
Курс валют

Як повідомлялося раніше, з 1 грудня в Україні зросте розмір мінімальної зарплати, і з початком наступного місяця він сягне 6500 гривень. "Телеграф" розбирався в тому, чим таке підвищення обернеться для гаманців українців і для економіки, а також у тому чого насправді в цьому більше плюсів чи мінусів.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий
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