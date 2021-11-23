Укр

Гривна продолжает падение: курс валют в Украине на 23 ноября

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

НБУ обнародовал свежий курс валют на 23 ноября

Украинская гривна продолжает снижаться в стоимости относительно популярных иностранных валют.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Так американский доллар за день вырос в цене на почти 9 копеек, а евро почти на 8, что вновь подняло его стоимость выше 30 гривен.

В свою очередь польский злотый практически не изменился в цене и остался на показателях 22 ноября. Заметно "подпрыгнул" британский фунт стерлингов, который подорожал на 12 копеек.

Таким образом курс основных иностранных валют в Украине на 23 ноября установлен на следующем уровне:

  • 1 доллар США = 26,6588 грн;
  • 1 евро = 30,0591 грн;
  • 1 злотый = 6,4037 грн;
  • 10 российских рублей = 3,5642 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 35,8174 грн.

Полный список выглядит следующим образом:

Курс валют
Курс валют

Как сообщалось ранее, с 1 декабря в Украине возрастет размер минимальной зарплаты и с началом следующего месяца он достигнет 6500 гривен. "Телеграф" разбирался в том, чем такое повышение обернется для кошельков украинцев и для экономики, а также в том чего на самом деле в этом больше — плюсов или минусов.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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