Гривна продолжает падение: курс валют в Украине на 23 ноября
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НБУ обнародовал свежий курс валют на 23 ноября
Украинская гривна продолжает снижаться в стоимости относительно популярных иностранных валют.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Так американский доллар за день вырос в цене на почти 9 копеек, а евро почти на 8, что вновь подняло его стоимость выше 30 гривен.
В свою очередь польский злотый практически не изменился в цене и остался на показателях 22 ноября. Заметно "подпрыгнул" британский фунт стерлингов, который подорожал на 12 копеек.
Таким образом курс основных иностранных валют в Украине на 23 ноября установлен на следующем уровне:
- 1 доллар США = 26,6588 грн;
- 1 евро = 30,0591 грн;
- 1 злотый = 6,4037 грн;
- 10 российских рублей = 3,5642 грн;
- 1 фунт стерлингов = 35,8174 грн.
Полный список выглядит следующим образом:
Как сообщалось ранее, с 1 декабря в Украине возрастет размер минимальной зарплаты и с началом следующего месяца он достигнет 6500 гривен. "Телеграф" разбирался в том, чем такое повышение обернется для кошельков украинцев и для экономики, а также в том чего на самом деле в этом больше — плюсов или минусов.
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