Укр

Доллар вырос в цене, злотый и рубль просели: свежий курс валют в Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курс валют на 22 ноября
Курс валют на 22 ноября

Доллар по отношению к гривне подорожал на 12 копеек и закрепился на уровне 26,56 грн

В Украине по состоянию на утро понедельника, 22 ноября, гривна снова потеряла в цене по отношению к американскому доллару, в то же время укрепив позиции к польскому злотому и российскому рублю.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Так, по сравнению с данными пятницы, 19 ноября, украинская гривна по отношению к доллару потеряла 12 копеек, евро стал стоить для нас на копейку дороже, а фунт стерлингов прибавил в цене 8 копеек. В то же время злотый по отношению к нашей валюте потерял 3 копейки, как и российский рубль.

Официальный курс основных валют в Украине на 22 ноября выглядит так:

  • 1 доллар США — 26,56 (+12 копеек, предварительные данные — 26,44 грн);
  • 1 евро — 29,97 грн (+1 копейка, до этого — 29,96 грн);
  • 1 злотый — 6,40 грн (-3 копейки, до этого — 6,43 грн)
  • 1 фунт стерлингов — 35,69 (+8 копеек по сравнению с 19 ноября);
  • 10 российских рублей – 3,62 (-3 копейки за выходные).

Стоимость других иностранных валют по данным Нацбанка:

Курс валют на 22 ноября
Курс валют на 22 ноября

Как сообщал "Телеграф" ранее, по прогнозам экономистов, до конца текущего года национальная валюта будет стабильнее, чем ожидалось. В правительстве также дали прогноз по курсу валют и заложили эти цифры в бюджет.

Теги:
#Украина #Национальный банк Украины #Курс валют #22 ноября
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