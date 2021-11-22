Доллар вырос в цене, злотый и рубль просели: свежий курс валют в Украине

Доллар по отношению к гривне подорожал на 12 копеек и закрепился на уровне 26,56 грн

В Украине по состоянию на утро понедельника, 22 ноября, гривна снова потеряла в цене по отношению к американскому доллару, в то же время укрепив позиции к польскому злотому и российскому рублю.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Так, по сравнению с данными пятницы, 19 ноября, украинская гривна по отношению к доллару потеряла 12 копеек, евро стал стоить для нас на копейку дороже, а фунт стерлингов прибавил в цене 8 копеек. В то же время злотый по отношению к нашей валюте потерял 3 копейки, как и российский рубль.

Официальный курс основных валют в Украине на 22 ноября выглядит так:

1 доллар США — 26,56 (+12 копеек, предварительные данные — 26,44 грн);

1 евро — 29,97 грн (+1 копейка, до этого — 29,96 грн);

1 злотый — 6,40 грн (-3 копейки, до этого — 6,43 грн)

1 фунт стерлингов — 35,69 (+8 копеек по сравнению с 19 ноября);

10 российских рублей – 3,62 (-3 копейки за выходные).

Стоимость других иностранных валют по данным Нацбанка:

Курс валют на 22 ноября

Как сообщал "Телеграф" ранее, по прогнозам экономистов, до конца текущего года национальная валюта будет стабильнее, чем ожидалось. В правительстве также дали прогноз по курсу валют и заложили эти цифры в бюджет.