Доллар и фунт стерлингов заметно просели: курс валют в Украине на 19 ноября

Стоимость фунта стерлингов упала сразу на девять копеек

Утро пятницы, 19 ноября, Украина встречает с немного подкорректированным курсом валют. Так, доллар утратил в цене сразу семь копеек по сравнению с предыдущими сутками и достиг отметки в 26,44 грн.

Новыми данными поделились на официальном сайте Нацбанка.

Следует отметить, что вместе с долларом немного просела стоимость и других иностранных валют. Фунт стерлингов стал дешевле на девять копеек, евро — на три. "Помельчал" курс даже у российского рубля — он утратил сразу четыре копейки.

В целом, официальный курс валют в Украине на 19 ноября выглядит таким образом:

1 доллар США — 26,44 грн;

26,44 грн; 1 евро — 29,96 грн;

29,96 грн; 1 злотый — 6,43 грн (-1 копейка по сравнению с 18 ноября)

6,43 грн (-1 копейка по сравнению с 18 ноября) 1 фунт стерлингов — 35,61 грн;

35,61 грн; 10 российских рублей — 3,65 грн (-4 копейки).

Также в НБУ опубликовали и полный список курсов иностранных валют:

Курс валют на 19 ноября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой стоимости доллара украинцам следует ожидать в следующем году. Интересно, что прогнозируемая правительством сумма рассчитана не только на 2022, но и еще несколько лет вперед.