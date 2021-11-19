Укр

Доллар и фунт стерлингов заметно просели: курс валют в Украине на 19 ноября

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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На утро пятницы цена снизилась на большинство иностранных валют
На утро пятницы цена снизилась на большинство иностранных валют

Стоимость фунта стерлингов упала сразу на девять копеек

Утро пятницы, 19 ноября, Украина встречает с немного подкорректированным курсом валют. Так, доллар утратил в цене сразу семь копеек по сравнению с предыдущими сутками и достиг отметки в 26,44 грн.

Новыми данными поделились на официальном сайте Нацбанка.

Следует отметить, что вместе с долларом немного просела стоимость и других иностранных валют. Фунт стерлингов стал дешевле на девять копеек, евро — на три. "Помельчал" курс даже у российского рубля — он утратил сразу четыре копейки.

В целом, официальный курс валют в Украине на 19 ноября выглядит таким образом:

  • 1 доллар США — 26,44 грн;
  • 1 евро — 29,96 грн;
  • 1 злотый — 6,43 грн (-1 копейка по сравнению с 18 ноября)
  • 1 фунт стерлингов — 35,61 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн (-4 копейки).

Также в НБУ опубликовали и полный список курсов иностранных валют:

Курс валют на 19 ноября
Курс валют на 19 ноября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой стоимости доллара украинцам следует ожидать в следующем году. Интересно, что прогнозируемая правительством сумма рассчитана не только на 2022, но и еще несколько лет вперед.

Теги:
#НБУ #Доллар #Курс валют
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