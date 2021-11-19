Доллар и фунт стерлингов заметно просели: курс валют в Украине на 19 ноября
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Стоимость фунта стерлингов упала сразу на девять копеек
Утро пятницы, 19 ноября, Украина встречает с немного подкорректированным курсом валют. Так, доллар утратил в цене сразу семь копеек по сравнению с предыдущими сутками и достиг отметки в 26,44 грн.
Новыми данными поделились на официальном сайте Нацбанка.
Следует отметить, что вместе с долларом немного просела стоимость и других иностранных валют. Фунт стерлингов стал дешевле на девять копеек, евро — на три. "Помельчал" курс даже у российского рубля — он утратил сразу четыре копейки.
В целом, официальный курс валют в Украине на 19 ноября выглядит таким образом:
- 1 доллар США — 26,44 грн;
- 1 евро — 29,96 грн;
- 1 злотый — 6,43 грн (-1 копейка по сравнению с 18 ноября)
- 1 фунт стерлингов — 35,61 грн;
- 10 российских рублей — 3,65 грн (-4 копейки).
Также в НБУ опубликовали и полный список курсов иностранных валют:
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой стоимости доллара украинцам следует ожидать в следующем году. Интересно, что прогнозируемая правительством сумма рассчитана не только на 2022, но и еще несколько лет вперед.
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