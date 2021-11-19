Долар та фунт стерлінгів помітно просіли: курс валют в Україні на 19 листопада
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Вартість фунта стерлінгів впала відразу на дев’ять копійок
Ранок п’ятниці, 19 листопада, Україна зустрічає із дещо підкоригованим курсом валют. Так, долар втратив у ціні відразу сім копійок порівняно з попередньою добою і досяг позначки 26,44 грн.
Новими даними поділились на офіційному сайті Нацбанку.
Слід зазначити, що разом із доларом дещо просіла вартість й інших іноземних валют. Фунт стерлінгів став дешевшим на дев’ять копійок, євро — на три. "Подрібнішав" курс навіть у російського рубля — він втратив відразу чотири копійки.
Загалом офіційний курс валют в Україні на 19 листопада виглядає таким чином:
- 1 долар США — 26,44 грн;
- 1 євро — 29,96 грн;
- 1 злотий — 6,43 грн (-1 копійка порівняно з 18 листопада)
- 1 фунт стерлінгів — 35,61 грн;
- 10 російських рублів — 3,65 грн (-4 копійки).
Також у НБУ опублікували і повний список курсів іноземних валют:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якої вартості долара українцям слід очікувати наступного року. Цікаво, що прогнозована урядом сума розрахована не лише на 2022 рік, а й ще кілька років уперед.
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