Долар та фунт стерлінгів помітно просіли: курс валют в Україні на 19 листопада

Вартість фунта стерлінгів впала відразу на дев’ять копійок

Ранок п’ятниці, 19 листопада, Україна зустрічає із дещо підкоригованим курсом валют. Так, долар втратив у ціні відразу сім копійок порівняно з попередньою добою і досяг позначки 26,44 грн.

Новими даними поділились на офіційному сайті Нацбанку.

Слід зазначити, що разом із доларом дещо просіла вартість й інших іноземних валют. Фунт стерлінгів став дешевшим на дев’ять копійок, євро — на три. "Подрібнішав" курс навіть у російського рубля — він втратив відразу чотири копійки.

Загалом офіційний курс валют в Україні на 19 листопада виглядає таким чином:

1 долар США — 26,44 грн;

— 26,44 грн; 1 євро — 29,96 грн;

— 29,96 грн; 1 злотий — 6,43 грн (-1 копійка порівняно з 18 листопада)

— 6,43 грн (-1 копійка порівняно з 18 листопада) 1 фунт стерлінгів — 35,61 грн;

— 35,61 грн; 10 російських рублів — 3,65 грн (-4 копійки).

Також у НБУ опублікували і повний список курсів іноземних валют:

Курс валют на 19 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якої вартості долара українцям слід очікувати наступного року. Цікаво, що прогнозована урядом сума розрахована не лише на 2022 рік, а й ще кілька років уперед.