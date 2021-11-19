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Долар та фунт стерлінгів помітно просіли: курс валют в Україні на 19 листопада

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На ранок п’ятниці знизилася ціна більшості іноземних валют
На ранок п’ятниці знизилася ціна більшості іноземних валют

Вартість фунта стерлінгів впала відразу на дев’ять копійок

Ранок п’ятниці, 19 листопада, Україна зустрічає із дещо підкоригованим курсом валют. Так, долар втратив у ціні відразу сім копійок порівняно з попередньою добою і досяг позначки 26,44 грн.

Новими даними поділились на офіційному сайті Нацбанку.

Слід зазначити, що разом із доларом дещо просіла вартість й інших іноземних валют. Фунт стерлінгів став дешевшим на дев’ять копійок, євро — на три. "Подрібнішав" курс навіть у російського рубля — він втратив відразу чотири копійки.

Загалом офіційний курс валют в Україні на 19 листопада виглядає таким чином:

  • 1 долар США — 26,44 грн;
  • 1 євро — 29,96 грн;
  • 1 злотий — 6,43 грн (-1 копійка порівняно з 18 листопада)
  • 1 фунт стерлінгів — 35,61 грн;
  • 10 російських рублів — 3,65 грн (-4 копійки).

Також у НБУ опублікували і повний список курсів іноземних валют:

Курс валют на 19 листопада
Курс валют на 19 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якої вартості долара українцям слід очікувати наступного року. Цікаво, що прогнозована урядом сума розрахована не лише на 2022 рік, а й ще кілька років уперед.

Теги:
#НБУ #Долар #Курс валют
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