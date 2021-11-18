Рус

Долар зростає третій день поспіль, а євро знижується: курс валют в Україні на 18 листопада

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
76
Курс валют на 18 листопада Новина оновлена 18 листопада 2021, 08:04
Курс валют на 18 листопада

НБУ встановив курс гривні до долара США на рівні 26,51 грн/долар.

На четвер, 18 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 10 копійок, порівняно з попереднім банківським днем. За долар сьогодні вранці просять 26,51 грн. Офіційний курс євро дорівнює 29,99 грн/долар. Він упав на 3 копійки порівняно з 17 листопада і знаходиться знову нижче за психологічну позначку 30 грн\євро.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, курс основних валют в Україні на четвер, 18 листопада, виглядає так:

  • 1 долар США — 26,5147 грн;
  • 1 євро — 29,9974 грн;
  • 1 злотий — 6,443 грн;
  • 10 російських рублів — 3,6537 грн;
  • 1 фунт стерлінгів — 35,7087 грн.
Курс валют на 18 листопада
Курс валют на 18 листопада

Зазначимо, за прогнозами економістів, до кінця поточного року національна валюта буде стабільнішою, ніж очікувалося.

В уряді також дали прогноз щодо курсу валют і заклали ці цифри до бюджету.

Теги:
#НБУ #Долар #Курс валют
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Інтерв'ю
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Категорія
Проект закону не вигідний насамперед Ахметову
Через Ахметова у Раді немає голосів за гучний "ресурсний" законопроект 5600 — джерела
Дата публікації
Категорія
Місце злочину оточила поліція
У Миколаєві застрелили бізнесмена: останні деталі та фото
Дата публікації
Категорія
Кадри затримання "вагнерівців" у Білорусі, 2020 рік.
Bellingcat опублікував розслідування про зрив операції із затримання "вагнерівців": головне
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Кількість одужань падає: в Україні знову понад 20 тисяч хворих на коронавірус за добу