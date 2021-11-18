Долар зростає третій день поспіль, а євро знижується: курс валют в Україні на 18 листопада

НБУ встановив курс гривні до долара США на рівні 26,51 грн/долар.

На четвер, 18 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 10 копійок, порівняно з попереднім банківським днем. За долар сьогодні вранці просять 26,51 грн. Офіційний курс євро дорівнює 29,99 грн/долар. Він упав на 3 копійки порівняно з 17 листопада і знаходиться знову нижче за психологічну позначку 30 грн\євро.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, курс основних валют в Україні на четвер, 18 листопада, виглядає так:

1 долар США — 26,5147 грн;

1 євро — 29,9974 грн;

1 злотий — 6,443 грн;

10 російських рублів — 3,6537 грн;

1 фунт стерлінгів — 35,7087 грн.

Курс валют на 18 листопада

Зазначимо, за прогнозами економістів, до кінця поточного року національна валюта буде стабільнішою, ніж очікувалося.

В уряді також дали прогноз щодо курсу валют і заклали ці цифри до бюджету.