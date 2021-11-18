Доллар растет третий день подряд, а евро падает: курс валют в Украине на 18 ноября
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НБУ установил курс гривни к доллару США на уровне 26,51 грн/доллар.
На четверг, 18 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. За доллар сегодня утром просят 26,51 грн. Официальный курс евро равняется 29,99 грн/доллар. Он упал на 3 копейки по сравнению с 17 ноября и находится снова ниже психологической отметки 30 грн\евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом курс основных валют в Украине на четверг, 18 ноября, выглядит так:
- 1 доллар США — 26,5147 грн;
- 1 евро — 29,9974 грн;
- 1 злотый — 6,443 грн;
- 10 российских рублей — 3,6537 грн;
- 1 фунт стерлингов — 35,7087 грн.
Отметим, по прогнозам экономистов, к концу текущего года национальная валюта будет стабильнее, чем ожидалось.
В правительстве также дали прогноз по курсу валют и заложили эти цифры в бюджет.
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