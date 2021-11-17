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Долар зростає, а євро знижується: курс валют в Україні на 17 листопада

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Курс валют
Курс валют

НБУ оприлюднив новий курс валют.

Після різкого стрибка вартості основних іноземних валют стосовно української гривні ситуація на ринку залишається неоднозначною. Так американський долар продовжує дорожчати, а євро знову втрачає позиції.

Це випливає із даних Нацбанку.

У порівнянні з вівторком, 16 листопада, долар США виріс ще на 7 копійок, тоді як євро втратило у вартості 12 копійок.

Дешевшає також і польський злотий, котрий за добу опустився на 4 копійки. Британський фунт стерлінгів, своєю чергою, показує значне зростання — він подорожчав майже на 12 копійок.

Таким чином, курс основних валют в Україні на середу, 17 листопада, виглядає так:

  • 1 долар США = 26,4133 грн;
  • 1 євро = 30,0266 грн;
  • 1 злотий = 6,455 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6042 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 35,5074 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют
Курс валют

Як повідомлялося раніше, опитані "Телеграфом" експерти розповіли, що на зовнішньому ринку складається сприятлива ситуація для гривні. Зокрема на її користь свідчить зростання попиту на метали та рекордне зростання цін на продукти харчування у світі.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий
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