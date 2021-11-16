Долар, євро та фунт стерлінгів різко підскочили у ціні: курс валют в Україні на 16 листопада

Гривня знову почала втрачати позиції відносно основних валют

Українська гривня після невеликого зростання щодо іноземних валют стрімко почала втрачати у ціні. Найбільше відносно нашої валюти подорожчав фунт стерлінгів, а євро знову почав коштувати понад 30 гривень.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Так, за добу американський долар подорожчав на 22 копійки, євро виріс у ціні на 24 копійки. Злотий відносно гривні піднявся на 5 копійок, російський рубль на 2 копійки, а фунт стерлінгів подорожчав аж на 42 копійки.

Ціна на основні іноземні валюти в Україні у вівторок, 16 листопада, має наступний вигляд:

1 долар США — 26,33 грн (днем раніше - 26,11 грн);

1 євро — 30,14 грн (до цього — 29,90 грн);

1 злотий — 6,49 грн (напередодні — 6,44 грн);

10 російських рублів — 3,63 грн (до цього — 3,61 грн);

1 фунт стерлінгів — 35,38 грн (коштував — 34,96 грн).

Вартість інших валют світу:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців хочуть змусити платити податок на дорогі покупки — ініціатива у парламенті отримала таку ж назву . Наш кореспондент розібрався, чого чекати від цього проєкту закону вже наступного року.