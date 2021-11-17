Укр

Доллар растет, а евро падает: курс валют в Украине на 17 ноября

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

НБУ обнародовал свежий курс валют.

После резкого скачка стоимости основных иностранных валют по отношению к украинской гривне, ситуация на рынке остается неоднозначной. Так американский доллар продолжает дорожать, а вот евро вновь теряет позиции.

Это следует из данных Нацбанка.

По сравнению со вторником, 16 ноября, доллар США подрос еще на 7 копеек, в то время как евро потеряло в стоимости 12 копеек.

Дешевеет также и польский злотый, который за сутки опустился на 4 копейки. Британский фунт стерлингов в свою очередь показывает значительный рост — он подорожал почти на 12 копеек.

Таким образом курс основных валют в Украине на среду, 17 ноября, выглядит так:

  • 1 доллар США = 26,4133 грн;
  • 1 евро = 30,0266 грн;
  • 1 злотый = 6,455 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6042 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 35,5074 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют
Курс валют

Как сообщалось ранее, опрошенные "Телеграфом" эксперты рассказали, что на внешнем рынке складывается благоприятная ситуация для гривны. В частности в ее пользу говорит выросший спрос на металлы и рекордный рост цен на продукты питания в мире.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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