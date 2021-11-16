Доллар, евро и фунт стерлингов резко подскочили в цене: курс валют в Украине на 16 ноября

Гривна снова начала терять позиции по отношению к основным валютам

Украинская гривна после небольшого роста по отношению к иностранным валютам стремительно начала терять в цене. Больше всего относительно нашей валюты подорожал фунт стерлингов, а евро снова стоит более 30 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Так, за сутки американский доллар подорожал на 22 копейки, евро вырос в цене на 24 копейки. Злотый по отношению к гривне поднялся на 5 копеек, российский рубль на 2 копейки, а фунт стерлингов подорожал на 42 копейки.

Цена на основные иностранные валюты в Украине во вторник, 16 ноября, выглядит следующим образом:

1 доллар США — 26,33 грн (днем ранее — 26,11 грн);

1 евро — 30,14 грн (до этого — 29,90 грн);

1 злотый — 6,49 грн (накануне — 6,44 грн);

10 российских рублей – 3,63 грн (до этого — 3,61 грн);

1 фунт стерлингов — 35,38 грн (стоил — 34,96 грн).

Стоимость других валют мира:

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев хотят заставить платить налог на дорогие покупки — инициатива в парламенте имеет такое же название. Наш корреспондент разобрался, чего ждать от этого проекта закона уже в следующем году.