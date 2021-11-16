Купувати, продавати чи зачекати? Як заробити на курсі долара наприкінці року

Експерти спрогнозували курс гривні до кінця року та розповіли, як можна заробити на валютних стрибках

Вітчизняна валюта продовжує залишатися досить стабільною і поступово зміцнюється щодо американського долара.

Що чекає на українську гривню до кінця року і чи можуть на цьому заробити українці, «Телеграф» дізнавався в експертів.

Експорт зростає, а з ним зміцнюється курс гривні

Співрозмовники нашого видання сходяться на думці, що поточна економічна ситуація напрочуд сприятлива для української гривні та її зміцнення. Основна причина цього – надзвичайно вдала кон’юнктура на зовнішньоекономічних ринках для українських товарів, насамперед металів та зерна, що виразилася як у зростанні попиту на нього, так і в зростанні цін.

Особливо це помітно на ринку продовольчого зерна завдяки двом факторам:

рекордний врожай зернових в Україні;

зростання цін на продукти у світі — лише у 2021 році ціни зросли більш ніж на 30%.

«Тонна продовольчого зерна у світі зараз коштує понад 300 доларів, і це дуже багато», — наголошує економічний експерт Олег Пендзин у коментарі «Телеграфу».

Його колега Олександр Охріменко нагадує, що ціна на продукти у світі – рекордна за останні 14 років.

Олександр Охріменко

Трохи менш помітно, але також серйозно впливають на валютні надходження від експорту та зростання цін на продукцію металургів.

Допомагають борги та карантин

Інший чинник зміцнення курсу гривні – зростання запозичень із боку Міністерства фінансів України.

«Минулого тижня Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 11,5 млрд грн. Що це означає? Покупцями переважно виступили іноземці, які продали свої долари в Україні, щоб купити за гривні ОВДП номіновані в національній валюті. Тобто, браку доларів у країні немає», — пояснює алгоритм впливу запозичень Мінфіну на курс долара Олег Пендзин.

Крім того, до кінця року очікується надходження чергового траншу від МВФ у розмірі 700 мільйонів доларів, що, на думку економічного експерта Данила Моніна, додатково посилить гривню.

Данило Монін

Ще один фактор – зниження попиту на долар з боку імпортерів.

«У світлі посилення карантину та обмежень на відвідування ТРЦ продавці різної імпортної техніки не очікують на особливі покупки до Нового року. А значить, їм не потрібні долари на закупівлю товару закордоном», — пояснює Олександр Охріменко.

Про падіння попиту на імпортний товар, а отже, і попиту на долари з боку імпортерів через карантин, кажуть і Олег Пендзин, а раніше й економіст Борис Кушнірук.

НБУ «плаває» у доларах

Однак, крім об’єктивних факторів на користь зростання курсу гривні, є і суб’єктивний фактор, при якому зміцнення нацвалюти може бути невигідним самій Україні.

Так, за словами фінансового аналітика Василя Невмержицького, надто низький курс долара відразу ж знижує доходи від розмитнення імпортних товарів, які займають чималу частину доходів держбюджету. Саме тому Національний банк України активно скуповує долари.

Олег Невмержицький

Так, за словами Данила Моніна, з жовтня НБУ скупив близько 2 мільярдів доларів США у свої золотовалютні резерви.

Якби не така політика НБУ, на думку Олександра Охріменка, курс гривні до долара замість нинішніх 26,1 грн становив би приблизно 25,8 грн. Проте Нацбанк утримує курс у районі 26 гривень.

"Такі покупки — це добре, валюта для поповнення золотовалютних резервів Нацбанку безсумнівно потрібна", — говорить експерт.

Загалом, як висловився Олег Пендзин, сьогодні НБУ «плаває у доларах».

Олег Пендзін

"Золотовалютні резерви сьогодні становлять близько 32 мільярдів доларів і все було б зовсім добре, якби їх не доводилося віддавати за боргами", — не без гумору зауважує співрозмовник "Телеграфа".

Чи реально заробити на курсі долара?

Загалом співрозмовники «Телеграфа» сходяться на думці, що курс гривні до долара до кінця листопада буде стабільним і швидше за все становитиме 26 гривень, з коливанням у 10 копійок у той чи інший бік.

Дещо інакше експерти оцінюють грудень та кінець року. З іншого боку, саме в цей час можна буде трохи заробити.

На думку Василя Невмержицького та Олега Пендзіна, у грудні курс долара щодо гривні може зміцнитися до 26,5-26,8 грн за долар. Данило Монін припускає навіть зростання до 27 гривень, щоправда, у разі різкого збільшення імпорту енергоносіїв, головним чином природного газу. Хоча останнє експерт називає малоймовірним.

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси Подорожчає майже все: як зростання цін на газ вдарить по гаманцях українців На думку експертів, підвищення цін на енергоносії вплине на бюджет кожного українця через зростання вартості товарів щоденного споживання

Василь Невмержицький вважає, що на курс вплине традиційний кінець року, за якого зростуть витрати та виплати держбюджету за колишніми контрактами. Швидше за все, ці надходження будуть переведені в долари та виведені закордон, що стимулює зростання попиту на іноземну валюту та її подорожчання до гривні.

«За моїми підрахунками, курс гривні до долара до кінця року не перевищить 26 гривень. Напередодні Нового року традиційно зростають продажі доларів і цим користуються обмінні пункти, які занижують курс на купівлю у громадян валюти та завищують курс на купівлю її громадянами. Тому вигідно продавати долари зараз, а купувати перед Новим роком», — вважає Олександр Охріменко.

Водночас на думку Олега Пендзина, куди безпечніше вкладати вільні кошти в ОВДП. Як розповів «Телеграфу» Борис Кушнірук купівля валюти в умовах України частіше виступає як засіб заощадження коштів, для заробітку потрібна точна інформація про зміни курсу.