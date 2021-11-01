Можна непогано заробити: економіст вважає, що курси валют в Україні можуть регулювати вручну

Існує думка, що українські чиновники купують облігації у той момент, коли це найвигідніше

Економіст Борис Кушнірук в інтерв’ю "Телеграфу"розповів, як у нашій країні можна заробити на курсі валют. На його думку, така можливість існує, якщо володіти певною інформацією. Так, заздалегідь знати про те, як і коли зміниться ситуація на валютному ринку, можна лише за умови, що курс валют у країні регулюють вручну.

Експерт наводить приклад вітчизняних вищих чиновників, які, ймовірно, купують ОВДП та, погашаючи їх, заробляють мільйони гривень. Кушнірук вважає, що якщо знати, як і коли змінюватиметься курс, вкладатися в облігації можна без жодного ризику.

Водночас економіст звертає увагу на важливу деталь у цьому процесі – переважна більшість наших співгромадян такою інформацією не володіють та ризикувати не готові.

«Долар залишається їхньою єдиною гарантією. Грошей на цьому не заробиш, але купівля валюти працює як засіб збереження заощаджень», – каже Борис Кушнірук.

Нагадаємо, економічні експерти розповіли "Телеграфу", що гривня перебуває зараз у вельми нестійкому становищі і вже до кінця року може девальвувати до 28-29 гривень за долар. Причина цього – коливання цін на енергоносії, насамперед природного газу, що вже загрожує українцям зростанням цін практично на всі товари та послуги.