Можно неплохо заработать: экономист считает, что курс валют в Украине могут регулировать вручную

Существует мнение, что украинские чиновники покупают облигации в тот момент, когда это наиболее выгодно

Экономист Борис Кушнирук в интервью для издания "Телеграф" рассказал, как в нашей стране можно заработать на курсе валют. По его мнению, такая вероятность существует, если владеть определенной информацией. Так, заранее знать о том, как и когда изменится ситуация на валютном рынке можно только при условии, что курс валют в стране регулируют вручную.

Эксперт приводит пример отечественных высших чиновников, которые, вероятно, покупают ОВГЗ и, погашая их, зарабатывают миллионы гривен. Кушнирук полагает, что если знать, как и когда будет меняться курс, вкладываться в облигации можно без всякого риска.

В то же время, экономист обращает внимание на важную деталь в этом процессе – подавляющее большинство наших сограждан такой информацией не владеют и рисковать не готовы.

«Доллар остается их единственной гарантией. Денег на этом не заработаешь, но покупка валюты работает как средство сохранения сбережений», – говорит Борис Кушнирук.

Напомним, экономические эксперты рассказали "Телеграфу", что гривна находится сейчас в весьма неустойчивом положении и уже до конца года может девальвировать до 28-29 гривен за доллар. Причина тому – колебания цен на энергоносители, прежде всего на природный газ, что уже грозит украинцам ростом цен практически на все товары и услуги.