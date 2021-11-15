Гривня зросла на вихідних: курс валют в Україні на 15 листопада
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 27
Свіжий курс валют від Нацбанку.
Українська гривня після вихідних демонструє невелике зростання щодо популярних іноземних валют.
Про це свідчать дані НБУ.
За його інформацією, долар США в Україні подешевшав майже на 1 копійку, приблизно така ж ситуація спостерігається і у вартості євро.
Втратив у вартості й польський злотий, який упав за вихідні на дві копійки. Трохи більше скинув британський фунт стерлінгів – його вартість знизилася на 3 копійки.
Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні на понеділок, 15 листопада, виглядає наступним чином:
- 1 долар США = 26,1107 грн;
- 1 євро = 29,9007 грн;
- 1 злотий = 6,4412 грн;
- 10 російських рублів = 3,6188 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 34,9609 грн.
З повним списком можна ознайомитись нижче:
Як повідомлялося раніше, в Україні йдуть роботи над законопроєктом про "непрямі методи контролю за доходами українців", який уже отримав у громадськості назву "податку на дорогі покупки". "Телеграфу" вдалося дізнатися, що він із себе представляє, а також, як він працюватиме.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-