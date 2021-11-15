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Гривня зросла на вихідних: курс валют в Україні на 15 листопада

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Курс валют
Курс валют

Свіжий курс валют від Нацбанку.

Українська гривня після вихідних демонструє невелике зростання щодо популярних іноземних валют.

Про це свідчать дані НБУ.

За його інформацією, долар США в Україні подешевшав майже на 1 копійку, приблизно така ж ситуація спостерігається і у вартості євро.

Втратив у вартості й польський злотий, який упав за вихідні на дві копійки. Трохи більше скинув британський фунт стерлінгів – його вартість знизилася на 3 копійки.

Таким чином, вартість основних іноземних валют в Україні на понеділок, 15 листопада, виглядає наступним чином:

  • 1 долар США = 26,1107 грн;
  • 1 євро = 29,9007 грн;
  • 1 злотий = 6,4412 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6188 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 34,9609 грн.

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют
Курс валют

Як повідомлялося раніше, в Україні йдуть роботи над законопроєктом про "непрямі методи контролю за доходами українців", який уже отримав у громадськості назву "податку на дорогі покупки". "Телеграфу" вдалося дізнатися, що він із себе представляє, а також, як він працюватиме.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий
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