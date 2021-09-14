У Кабміні розповіли, яким бачать курс долара в Україні в 2022 році

Ці цифри заклали і в бюджет, і в декларацію на 2022-2024 роки

У вівторок, 14 вересня, в уряді поділилися інформацією про те, яким буде співвідношення гривні до долара в 2022 році.

Про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в проект державного бюджету України на 2022 рік вони заклали курс на рівні 28,6-28,7 гривні за долар. Причому, за словами прем’єра, ці ж цифри містяться і в більш "довгограючому" документі — в трирічній бюджетній декларації на 2022-2024 роки, яку схвалили минулого літа.

Відзначимо, що станом на 14 вересня, вартість долара по відношенню до української гривні виросла, а євро і польський злотий впали в ціні: 1 долар на момент виходу новини коштує 26,69 грн.

Раніше Шмигаль розповів, що буде з газом в Україні під час опалювального сезону 2021-2022. Як і з курсом валюти, ситуація обіцяє бути незмінною: мовляв, поточна ціна на газ зафіксована річним контрактом НАК "Нафтогазу" на рівні 7,96 гривень, і цей документ буде дійсним до 1 травня 2022 року.