Американець поставив в казино 3 долари і виграв BMW — як у нього це вийшло?

Американець зробив невелику ставку на ігрових автоматах під час відпочинку в Тампі.

Казино та азартні ігри, які недавно стали легальними в Україні, в США мають чималу популярність. Нерідко вони приносять несподіваний прибуток гравцям. Так, 50-річний співробітник лікарні Святого Йосипа в Лутці у Флориді, США, на ім'я Дуейн Келлоуей поставивши в автоматі 3 долари виграв 2450, але на цьому сюрпризи не закінчилися.

Як пише Casino City, чоловік став останньою ланкою в спеціальній акції від казино.

Казино в Тампі, куди вони приїхали відпочити на вихідні, проводило акцію. Той, чий виграш допоможе подолати рубіж мільярда доларів виплачених казино у 2021 — отримує BMW X7 M50i вартістю $ 112 245. Цією людиною виявився Дуейн Келлоуей.

Чоловік не міг повірити у свій виграш, за його словами в казино в суботу його вмовила приїхати дружина. У пари є сімейний автомобіль, на якому вони приїхали в Тампу. Це Ford 2013 року з пробігом близько 321 тисячі кілометрів. Чоловік і дружина обидва працюють в лікарні.

Раніше "Телеграф" писав, що Олег Ляшко двічі виграв у лотерею — НАБУ проводить розслідування.