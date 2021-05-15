Теперь не только в Киеве: в Одессе открывают первое в городе казино (видео)

В Одессе вскоре начнет работу свое казино. По крайней мере, техническое открытие уже состоялось.

Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса как она есть".

"Оказывается уже состоялось его техническое открытие в отеле Gagarinn. Даже были первые посетители", - говорится в сообщении.

24 марта этого года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщила, что ООО "ПРИМУМ" заплатило 36 миллионов гривен за покупку лицензии на открытие казино. Тем самым отель "Гагарин" стал первым в Одессе, которому разрешили легально устроить у себя игровое заведение.

Как сообщалось ранее, накануне в киевском отеле Fairmont Grand Hotel открылось первое в столице легальное казино "Шангри Ла".