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Теперь не только в Киеве: в Одессе открывают первое в городе казино (видео)

Теперь не только в Киеве: в Одессе открывают первое в городе казино (видео)
Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Одессе вскоре начнет работу свое казино. По крайней мере, техническое открытие уже состоялось. 

Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса как она есть". 

"Оказывается уже состоялось его техническое открытие в отеле Gagarinn. Даже были первые посетители", - говорится в сообщении. 

24 марта этого года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщила, что ООО "ПРИМУМ" заплатило 36 миллионов гривен за покупку лицензии на открытие казино. Тем самым отель "Гагарин" стал первым в Одессе, которому разрешили легально устроить у себя игровое заведение. 

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Как сообщалось ранее, накануне в киевском отеле Fairmont Grand Hotel открылось первое в столице легальное казино "Шангри Ла".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 403

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Одесса, Казино.
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